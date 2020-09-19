В Німеччині заявили, що відмова від "Північного потоку-2" призведе до великих санкцій

Відмова від "Північного потоку-2" може коштувати 10 млрд євро штрафних санкцій. Ці гроші можуть отримати фірми, які беруть участь у проєкті і вже отримали дозволи на будівництво.

Про це виданню "РИА Новости" заявив депутат бундестагу, член комітету з міжнародних справ Вальдемар Гердт.

"Північний потік" – це не німецький і не російський проєкт. У ньому беруть участь понад 100 фірм. Всі вони отримали дозвіл, пройшли відповідні процедури і вклали гроші. Якщо ми зараз політичним рішенням зупинимо "Північний потік", то нам загрожує понад 10 мільярдів євро штрафних санкцій. Тобто відшкодування збитків усім цим фірмам", – зазначив він.

За його словами, історія навколо зупинки "Північного потоку-2" – це боротьба за енергетичні ринки збуту, оскільки США, з огляду на їхні плани щодо поставок у Європу скрапленого газу, невигідне будівництво газопроводу з Росії.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

Проєкт "Північного потоку-2" Інфографіка Обозревателя

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