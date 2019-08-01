В Україні серйозно посилять захист банків: що зміниться

В українських банках будуть серйозніше ставитися до захисту приміщень та життя працівників, що мають справу з готівкою. Нові правила для цього розробляють в НБУ.

У планах удосконалити не тільки охорону самих банків, але і банкоматів, повідомляє УНН із посиланням на відповідь пресслужби регулятора.

"З метою удосконалення вимог щодо організації захисту банків (зокрема банкоматів) сьогодні відпрацьовується проект змін до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 10 лютого 2016 року №63. Цей проект змін буде розміщений для публічного обговорення та надання пропозицій на офіційному сайті Національного банку України", – йдеться у відповіді.

захист банків

Як зазначено, першочерговими завданнями НБУ як регулятора у сфері встановлення вимог, спрямованих на створення безпечних умов роботи з готівкою, є захист життя і здоров'я персоналу, який безпосередньо працює з цінностями. Це втілюється шляхом впровадження нормативно-правових актів Нацбанку і Державних стандартів України з цих питань.

Разом з тим в НБУ вважають, що захист банкоматів перебуває на високому рівні. Автоматичний режим їхньої роботи виключає небезпеку для їхніх клієнтів і працівників фінустанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луганській області 21 червня злочинці намагалися пограбувати інкасаторський автомобіль ПриватБанку. Вибухівка була закладена на маршруті руху автомобіля між селом Миколаївка та селом Врубівка Попаснянського району.

А 8 липня у Дніпрі підірвали банкомат ПриватБанку і вкрали 325 тисяч гривень. Пізніше стало відомо, що банк оголосив 100 000 гривень винагороди за інформацію про зловмисників.

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