В НБУ є чимало підстав для відсторонення Рожкової, – блогер

У НБУ вже зараз є безліч підстав, щоби відсторонити заступницю голови НБУ Катерину Рожкову. Про це пише на своїй сторінці в мережі Facebook журналіст, авторитетний блогер Денис Безлюдько.

"Минулої середи правління Нацбанку перерозподілило повноваження. Ну або "забрало в Катерини Рожкової банківський нагляд", як написало більшість колег. У будь-якому разі не розумію я цих півзаходів. Це ж заморожений конфлікт. Потім або "АТО" треба буде оголошувати, або, що ще гірше – суперечка між двома членами правління НБУ з усім іншим складом центробанку перейде в стадію затяжної окопної війни", – пише Денис Безлюдько.

За його словами, Рожкова, коментуючи рішення правління, заявила, що будь-яке посягання на її повноваження обов'язково є посяганням на незалежність НБУ.

"У контракті правління є чудовий пункт про "небездоганну ділову репутацію". Я, до речі, думав на нього й будуть тиснути позаминулої п'ятниці на засіданні Ради НБУ, яке скасували останньої миті. Видно, Рада досі шукає підстави. Хоча навіть формально підійти до питання, знайти їх якраз не питання", – зазначив журналіст.

За його словами, результат п'ятихвилинного пошуку інформації про Катерину Рожкову відразу ж видав такі не найчистіші репутаційні історії.

"ФГВФО хоче від Рожкової 1,5 ярдів гривень за "покладений" Платинум банк, який вона до НБУ очолювала. До речі, персональні вимоги Фонду до Рожкової, і судові позови вона зараз успішно відбиває силами апарату за спиною. Рожкова пролобіювала на посаду глави ПІБ свого цивільного чоловіка Андрія Рожка. Рожкова та Рожок викрали 10 млн доларів із ERSTE bank. Рожкова з Рожком передали вимоги за кредитами Промінвестбанку "Укрзалізниці" незрозумілому офшору, завдавши збитків на 50 млн доларів", – перерахував Безлюдько.

На його думку, порушити питання "Як така людина може працювати в НБУ", в принципі, нескладно. Можливо, на засіданні Ради Нацбанку 27 жовтня це і відбудеться.

"Де-факто це буде: не можна дозволяти працювати в регуляторі людині з такою кількістю "хвостів". Ну і МВФ якось недобре прикриватися у внутрішніх розбірках", – зазначив Денис Безлюдько.

Як раніше повідомлялося, Фонд гарантування зажадав від Рожкової відшкодувати 1,5 мільярда гривень збитків, завданих "Платинум Банку". У позовних документах Фонду гарантування вкладів фізосіб детально описано схему, за якою гроші вкладників "Платинум Банку" було виведено на компанії, пов'язані з акціонерами.

Нагадаємо, що раніше в Національному банку України частково змінилася вертикаль підпорядкування й розподілу окремих структурних підрозділів між ними, а заступник голови НБУ Катерина Рожкова втратила частину своїх повноважень.