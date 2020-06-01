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1 червня • оновлено в 10:42
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В "Нафтогазі" розповіли про новий масштабний позов проти "Газпрому"

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Україна може отримати від "Газпрому" $17,3 млрд, пред'явивши нові вимоги проти російського газового гіганта.

Про це в інтерв'ю "Цензор" заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко. "Зараз на кордоні Україна-Росія не можна купити газ. Європейські компанії в цій точці не можуть отримати газ, який вони купують у "Газпрому". У Росії видобуває газ не тільки "Газпром". У нього немає монополії на видобуток газу. У Росії видобувають газ "Новатек", "Роснефть" і так далі. Видобувають величезні обсяги – понад 100 млрд кубів на рік", – розповідає Вітренко.

В "Нафтогазі" розповіли про новий масштабний позов проти "Газпрому"

За словами Вітренко, "Газпром" не має законної монополії на експорт. У компаній "Роснефть" або "Новатек" також повинні бути можливість експортувати за блакитне паливо.

"Нафтогаз" зазнав великих збитків. Він втратив величезну купу грошей на придбання в 2009 році у "Газпрому" фінансового боргу RosUkrEnergo. Цей борг "Газпром" продав "Нафтогазу". "Нафтогаз" потім, як ми всі знаємо, цей борг стягував з RosUkrEnergo газом. Потім цей газ повертав. Відповідно, на цьому всім втратив величезну купу грошей. Питання: а хто в цьому винен?", – каже Вітренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
газопровод
Місце
Україна
Теги
газ НАК "Нафтогаз"
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Економіка Ринки та компанії

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