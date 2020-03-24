Коронавірус у топ-менеджера "Нафтогазу" Фаворова не підтвердився

В "Нафтогазі" заявили, що діагноз коронавірусу у директора інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу" Андрія Фаворова не підтвердився – тест показав негативний результат.

Про це повідомили на сторінці компанії у Facebook у вівторок, 24 березня. "У директора дивізіону Інтегрований газовий бізнес Андрія Фаворова і у його дружини результат тесту на коронавірус – негативний, коронавірусу немає", – повідомили в НАК.

У Фаворова коронавірус не підтвердився

Там відзначили, що і Фаворов, і його дружина почуваються добре, але наразі продовжують дотримуватися карантинних заходів і залишаються на самоізоляції до 27 березня.

У компанії додали, що перевели 90% співробітників на віддалену роботу ще минулого тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня стало відомо. що директор інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу" Андрій Фаворов нібито заразився коронавірусом, однак пізніше його діагноз спростували.

Дружина директора інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу" Андрія Фаворова Анастасія Магонова спростувала, що її чоловік і вона сама нібито заразилися новим коронавірусом.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!