У "Нафтогазі" анонсували "агресивні дії" під час продажу блакитного палива українцям

Директор "Газопостачальні компанії "Нафтогаз"" Максим Рабинович заявив, що вони планують агресивно діяти на ринку газу для населення, який відкриється 1 серпня. Завдання постачальника – завоювати свою позицію й набрати якомога більше клієнтів.

Про це топменеджер компанії заявив у коментарі виданню UBR.ua. "Ми будемо брати активну участь на ринку, це однозначно. Агресивно себе вести в аспекті маркетингу, в аспекті залучення клієнта, формування клієнтської бази, але жодним чином це не пов'язано з бажанням монополізувати ринок, ми проти монополії однозначно", – сказав глава ГПК Нафтогаз.

"Ми будемо брати участь, ми точно хочемо наростити обсяги продажів, ми точно хочемо наростити клієнтську базу, і робити це будемо виключно ринковим способом", – зазначив Рабинович.

Зауважимо, що в Україні тарифи на газ із серпня перестане контролювати уряд. А вже взимку це може призвести до подорожчання блакитного палива з близько 3 до 10 грн за кубометр.

Українці отримають різну ціну за блакитне паливо. "Ціна буде різна. Це будуть тарифні плани, які зможе пропонувати постачальник. На першому етапі будуть місячні, річні тарифні плани", – розповів на форумі Energy Club директор ЦПК "Нафтогаз України" Максим Рабинович.

Уже зараз тенденція на світових ринках розвернулася. Якщо раніше газ дешевшав, то зараз навпаки – дорожчає. У середньому кубометр коштує приблизно 3,3 грн. У результаті такої тенденції на 7% підняв свій тариф і "Нафтогаз".

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