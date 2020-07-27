У "Нафтогазі" анонсували "агресивні дії" під час продажу блакитного палива українцям
"Нафтогаз" буде напряму продавати газ населенню. bigmir.net
Директор "Газопостачальні компанії "Нафтогаз"" Максим Рабинович заявив, що вони планують агресивно діяти на ринку газу для населення, який відкриється 1 серпня. Завдання постачальника – завоювати свою позицію й набрати якомога більше клієнтів.
Про це топменеджер компанії заявив у коментарі виданню UBR.ua. "Ми будемо брати активну участь на ринку, це однозначно. Агресивно себе вести в аспекті маркетингу, в аспекті залучення клієнта, формування клієнтської бази, але жодним чином це не пов'язано з бажанням монополізувати ринок, ми проти монополії однозначно", – сказав глава ГПК Нафтогаз.
"Ми будемо брати участь, ми точно хочемо наростити обсяги продажів, ми точно хочемо наростити клієнтську базу, і робити це будемо виключно ринковим способом", – зазначив Рабинович.
Зауважимо, що в Україні тарифи на газ із серпня перестане контролювати уряд. А вже взимку це може призвести до подорожчання блакитного палива з близько 3 до 10 грн за кубометр.
Українці отримають різну ціну за блакитне паливо. "Ціна буде різна. Це будуть тарифні плани, які зможе пропонувати постачальник. На першому етапі будуть місячні, річні тарифні плани", – розповів на форумі Energy Club директор ЦПК "Нафтогаз України" Максим Рабинович.
Уже зараз тенденція на світових ринках розвернулася. Якщо раніше газ дешевшав, то зараз навпаки – дорожчає. У середньому кубометр коштує приблизно 3,3 грн. У результаті такої тенденції на 7% підняв свій тариф і "Нафтогаз".
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