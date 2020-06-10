МВФ погіршив прогноз щодо України: рішення надати кредит не допомогло

У МВФ заявили, що падіння ВВП України за підсумками квітня 2020 року складе не 7,7%, як прогнозувалося раніше, а 8,2%. А ось зростання зарплат за підсумками року рекордно знизиться.

А в 2021 році, як очікується, економіка відновиться не на 3,6%, а лише на 1,1%. Про це йдеться у заяві, яку фонд зробив у зв'язку із затвердженням кредиту для України, повідомив "Інтерфакс-Україна".

"МВФ очікує скорочення номінального ВВП України цього року до 3,91 трлн грн з 3,98 трлн грн в минулому, тоді як Кабмін заклав у змінений держбюджет прогноз 3,99 трлн грн. На думку фонду, наступного року номінальний ВВП досягне 4,28 млрд грн, а в 2022 році – 4,66 млрд грн", – йдеться в публікації.

Економіка України

Бюджет і борги України

Дефіцит держбюджету, за розрахунками МВФ, збільшиться з 2% ВВП у 2019 році до до 7,7% за підсумками 2020 року. У 2021 і 2022 роках дефіцит знизиться 5,3% ВВП і 3,5% ВВП відповідно.

Валовий держборг матиме приблизно таку ж динаміку: у 2020 році він різко виросте з 50,4% ВВП до 65,4% ВВП, а потім поступово знизиться до 62,7% ВВП у 2021 році і до 60,5% ВВП у 2022 році.

Зростання цін

Що стосується інфляції, то у фонді її залишили на колишньому рівні (для порівняння – у 2019 році вона була на рівні 7,9%):

2020 – 4,5%;

2021 – 7,2%;

2022 – 5,6%.

Згідно з новими оцінками, дефіцит поточного рахунку може вирости:

2019 – 0,7% ВВП;

2020 – 1,7% ВВП;

2021 – 2% ВВП;

2022 – 1,9% ВВП

У квітні МВФ чекав розширення дефіциту до 2% ВВП в цьому році і 2,4% ВВП в наступному.

Що буде з інвестиціями

У прес-релізі вказується, що прямі іноземні інвестиції в Україну у 2020 році в порівнянні з 2019 роком знизяться вдвічі – з 1,6% ВВП до 0,8% ВВП. Однак у 2021-2022 рр. Україні вдасться збільшити їх до 2,1% ВВП і 2,4% ВВП.

Такі показники зумовлять скорочення валових міжнародних резервів цього року з $25,3 млрд до $19,3 млрд з відновленням їх до $23,4 млрд у наступному і $26,5 млрд – в 2022 роках.

У фонді прогнозують, що після скорочення кредитного портфеля банків у 2019 році на 9,8%, у 2020 році він втратить ще 7,3%, у 2021 році – 12,4%, а його відновлення почнеться лише в 2022 році з росту на 8,4%.

Зростання безробіття і зарплат

На думку Фонду, рівень безробіття в Україні у 2020 році збільшиться з 8,5% до 12,6%, а у наступні два роки скоротиться спочатку до 12%, потім – до 11,5%.

У МВФ очікують, що зростання номінальних зарплат після швидкого зростання в 2018-2019 рр. (на 24,8% і 18,5% відповідно) цього року різко сповільниться – до 3,6%, а в 2021-2022 рр. відновиться до рівня 11,4% і 9,3% відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні ВВП в 2020 році впаде на 8%, експорт – на 10%, імпорт – на 14,5%, а рівень безробіття складе 9,5%. Про це йдеться в опублікованій Кабміном програмі стимулювання економіки.

Економічний спад в Україні, викликаний карантином через пандемію COVID-19, триватиме приблизно до вересня-жовтня, а вийти на показники березня можна буде до кінця наступного року.

Світова економіка через коронакризу за підсумками 2020 року впаде на 5,2%. Цей спад стане найсильнішим з часів Другої світової війни