В майбутньому буде два типи компаній - швидкі і мертві

27 листопада 2019 в Києві прогримів саміт "Бізнес-Тренди 2020", організований міжнародною освітньо-консалтинговою компанією "Бізнес-Конструктор".

1000+ власників і топ-менеджерів компаній.

10 підприємців-титанів, які особисто створюють тренди.

1 день знань, зароблені десятками років і втратами в сотні тисяч доларів.

"Найчастіше управлінці зашторені тільки своїми проблемами і вузькою стратегією. Іноді ми не бачимо нові можливості і не виходимо за рамки стандартного мислення. Завдяки заходам, які робить" Бізнес-Конструктор ", кожен має можливість подивитися на свій бізнес з боку, і впровадити нові принципи , які зроблять бізнес успішним ", - Наталія Шмигельська, засновниця холдингу" Асторгу ", компанії" Укрптахосервіс, ТМ "Готово"

Саміт проходив в форматі одиночних виступів топових спікерів - Андрій Федорів (FEDORIV GROUP), Сергій Самородов (Rakuten Viber), сюрприз дня - Дмитро Стрижов (Шериф), Оскар Хартманн (доларовий мультимільйонер), Дмитро Зінченко (IQOS), Кирило Куницький (Бізнес- конструктор) і Артур Мхітарян (Taryan Group). А закрила саміт одна з найцікавіших дискусійних панелей на думку учасників - Марина Авдєєва (Арсенал Страхування), Михайло Шелемба (Датагруп), Євген Дихне (МАУ) і Кирило Куницький (Бізнес-Конструктор).

"Це був сильний івент з концентрацією актуального контенту. Обписали не одну сторінку з ідеями і інсайтами в своєму блокноті. Тепер буду впроваджувати. Був радий бачити багатьох друзів підприємців. Спікери зарядили контентом і енергією на повну", - Віктор Рубльов, автор проекту "Брейнхакер ", директор з розвитку Business Radio Group.

Hillsong Conference Hall ще не бачив такої кількості топових підприємців за один день. Відомі спікери-візіонер не просто розповіли про тенденції, які чекають бізнес-середовище в новому році. Вони поділилися баченням і прогнозами про те, що нас чекає до 2030 року! Завдяки синергії знань, досвіду і підприємницької сміливості, спікери саміту змогли показати, що значить бути трендсеттерами. Вони точно знають, що потрібно робити, щоб бути на хвилі і вести свою компанію вперед.

7 головних инсайтов саміту

День був наповнений бізнес-знаннями і нетворкінгу, а закритий чат учасників вже до кінця дня допоміг кільком підприємцям утворити круті колаборації для прориву-2020.

"Заходи, які організовує" Бізнес-Конструктор ", - це завжди івенти на високому рівні. І саміт" Бізнес-Тренди 2020 "точно також виявився крутим по організації і контенту заходом. З потужними спікерами і великою кількістю сильних підприємців в якості учасників. Якщо б мене попросили оцінити захід, я б поставив 10/10. Саміт виявився розширюють, глобальним, надихаючим, про мисленні поза рамками. Спасибі Кирилові Куницькому і команді за організацію таких сильних заходів ", - Василь Тимошенко, продюсер онлайн-шко , Співзасновник компанії Young Minds, організатор освітніх івентів.

Щоб не бути голослівними, ділимося кількома потужними інсайтами від деяких спікерів саміту "Бізнес-Тренди 2020". Зберігайте, а головне - впроваджуйте!

У найближчі 5 років бізнес зміниться через появу в ньому мілленіалов, яких мотивують не гроші, а рівень проекту, розвиток і корпоративна культура. Головний тренд сучасного світу - персоніфікація. Купують не продукт, а емоцію. Не питайте покупців - вони ніколи не знають, чого хочуть. Робіть продукт, який подобається вам. Тільки особистість може впливати на розвиток і визначення особистості. Тільки характером можна утворити характер. Основа побудови сильної команди - висока швидкість звільнення невідповідних співробітників. Ніколи не беріть кредити в тій валюті, в якій ви не продаєте. І головне! У 2020 році вас чекає те, що ви зробили в 2019.

До кінця року ще 4 тижні, а значить саме час прискоритися і набрати висоту!

Саміт "Бізнес-Тренди 2020" став якісної відправною точкою для тих, хто вже був готовий до якісних змін, але не знав, з чого починати. Знайомства, партнерство, знання на мільйони - все це була 27 листопада 2019.

"По-перше, заходи" Бізнес-Конструктор "- це винятковий сервіс і саміт" Бізнес-Тренди 2020 "не став винятком. По-друге, аудиторія і контингент саміту набагато більш вище, ніж на будь-яких інших подібних бізнес-івентах України", - Євген Артюхов, адвокат, founder ЮК ASA GROUP

Організатори саміту висловлюють подяку кожному партнеру і спонсору за віру і підтримку. Кожному спікеру за нескінченний потік ідей для реалізації. І головне, освітньо-консалтингова компанія "Бізнес-Конструктор" дякує кожного учасника за те, що цю історію створили разом! До зустрічі на наступних заходах і навчальних програмах "Бізнес-Конструктор".

Дальше більше! А зараз - діяти і впроваджувати!

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