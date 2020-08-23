В "Л/ДНР" зібралися страйкувати працівники заводів

На заводах, які розташовані на непідконтрольній Україні частині Донбасу, значна заборгованість із заробітної платні викликає невдоволення в робочих колективах.

Про це повідомили Новости Донбасса. Мова про великі промислові підприємства, які угруповання "ДНР" і "ЛНР" передали в управління компанії "Внешторгсервіс" (ВТС).

На деяких підприємствах іще навіть не до кінця виплатили зарплату за травень. За словами робітників, гроші їм платять частинами, по 20-30%.

Цього тижня співробітники коксового цеху Алчевського металургійного комбінату написали колективного листа, в якому закликали керівництво погасити залишок заборгованості за травень і в повному розмірі виплатити зарплату за червень і липень.

"Ми доведені до крайності. Вимагаємо видати нам заборгованість у повному обсязі, в іншому разі ми будемо змушені зупинити виробництво коксового цеху №2 23 серпня до виконання вищевказаних вимог", – йдеться у зверненні, фотокопія якого була опублікована в співтоваристві "Алчевськ" у "ВКонтакте".

Наразі працівникам Алчевського металургійного заводу виплатили тільки 19% залишку за травень.

У групах у соцмережах працівники підприємств – філій ВТС розповідають, скільки відсотків від місячної зарплати їм виплатили.

За останніми даними, ситуація така:

Донецький металургійний завод – заборгували 46% за травень;

Єнакіївський металургійний завод – закрили травень і 5% червня;

Макіївський металургійний завод – закрили травень;

Єнакіївський коксохімпром – закрили травень;

Харцизький трубний завод – заборгували 46% за травень;

Ясинівський коксохімічний завод – закрили травень;

Макіївкокс – закрили травень;

Комсомольське рудоуправління – заборгували 46% за травень;

Алчевський металургійний завод – закрили травень;

Стахановський завод феросплавів – закрили травень;

Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат – заборгували 46% за травень.

Навесні 2017 року на підконтрольних угрупованням "ДНР" і "ЛНР" територіях українські власники втратили контроль над промисловими підприємствами. Більшість із них перейшли під управління компанії "Внешторгсервіс".

Формально "Внешторгсервіс" зареєстрована в самопроголошеній Південній Осетії. Компанію пов'язують з українським олігархом Сергієм Курченком, який втік до Росії.

Співробітники коксового цеху Алчевського металургійного комбінату пригрозили страйком (Novosti.dn.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, на деяких підприємствах в окупованому Алчевську працівникам протягом декількох місяців не видають зарплат. А замість зароблених грошей пропонують оформляти кредити, причому під високі ставки.