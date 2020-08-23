В "Л/ДНР" зібралися страйкувати працівники заводів
На заводах, які розташовані на непідконтрольній Україні частині Донбасу, значна заборгованість із заробітної платні викликає невдоволення в робочих колективах.
Про це повідомили Новости Донбасса. Мова про великі промислові підприємства, які угруповання "ДНР" і "ЛНР" передали в управління компанії "Внешторгсервіс" (ВТС).
На деяких підприємствах іще навіть не до кінця виплатили зарплату за травень. За словами робітників, гроші їм платять частинами, по 20-30%.
Цього тижня співробітники коксового цеху Алчевського металургійного комбінату написали колективного листа, в якому закликали керівництво погасити залишок заборгованості за травень і в повному розмірі виплатити зарплату за червень і липень.
"Ми доведені до крайності. Вимагаємо видати нам заборгованість у повному обсязі, в іншому разі ми будемо змушені зупинити виробництво коксового цеху №2 23 серпня до виконання вищевказаних вимог", – йдеться у зверненні, фотокопія якого була опублікована в співтоваристві "Алчевськ" у "ВКонтакте".
Наразі працівникам Алчевського металургійного заводу виплатили тільки 19% залишку за травень.
У групах у соцмережах працівники підприємств – філій ВТС розповідають, скільки відсотків від місячної зарплати їм виплатили.
За останніми даними, ситуація така:
Донецький металургійний завод – заборгували 46% за травень;
Єнакіївський металургійний завод – закрили травень і 5% червня;
Макіївський металургійний завод – закрили травень;
Єнакіївський коксохімпром – закрили травень;
Харцизький трубний завод – заборгували 46% за травень;
Ясинівський коксохімічний завод – закрили травень;
Макіївкокс – закрили травень;
Комсомольське рудоуправління – заборгували 46% за травень;
Алчевський металургійний завод – закрили травень;
Стахановський завод феросплавів – закрили травень;
Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат – заборгували 46% за травень.
Навесні 2017 року на підконтрольних угрупованням "ДНР" і "ЛНР" територіях українські власники втратили контроль над промисловими підприємствами. Більшість із них перейшли під управління компанії "Внешторгсервіс".
Формально "Внешторгсервіс" зареєстрована в самопроголошеній Південній Осетії. Компанію пов'язують з українським олігархом Сергієм Курченком, який втік до Росії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на деяких підприємствах в окупованому Алчевську працівникам протягом декількох місяців не видають зарплат. А замість зароблених грошей пропонують оформляти кредити, причому під високі ставки.