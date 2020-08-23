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В "Л/ДНР" зібралися страйкувати працівники заводів

Борис Бондар
Борис Бондар
Ринки та компанії
3,5 т.
Заводи 'Л/ДНР' заборгували робітникам за кілька місяців

Заводи "Л/ДНР" заборгували робітникам за кілька місяців. rg.ru

На заводах, які розташовані на непідконтрольній Україні частині Донбасу, значна заборгованість із заробітної платні викликає невдоволення в робочих колективах.

Про це повідомили Новости Донбасса. Мова про великі промислові підприємства, які угруповання "ДНР" і "ЛНР" передали в управління компанії "Внешторгсервіс" (ВТС).

На деяких підприємствах іще навіть не до кінця виплатили зарплату за травень. За словами робітників, гроші їм платять частинами, по 20-30%.

Цього тижня співробітники коксового цеху Алчевського металургійного комбінату написали колективного листа, в якому закликали керівництво погасити залишок заборгованості за травень і в повному розмірі виплатити зарплату за червень і липень.

"Ми доведені до крайності. Вимагаємо видати нам заборгованість у повному обсязі, в іншому разі ми будемо змушені зупинити виробництво коксового цеху №2 23 серпня до виконання вищевказаних вимог", – йдеться у зверненні, фотокопія якого була опублікована в співтоваристві "Алчевськ" у "ВКонтакте".

Наразі працівникам Алчевського металургійного заводу виплатили тільки 19% залишку за травень.

У групах у соцмережах працівники підприємств – філій ВТС розповідають, скільки відсотків від місячної зарплати їм виплатили.

За останніми даними, ситуація така:

  • Донецький металургійний завод – заборгували 46% за травень;

  • Єнакіївський металургійний завод – закрили травень і 5% червня;

  • Макіївський металургійний завод – закрили травень;

  • Єнакіївський коксохімпром – закрили травень;

  • Харцизький трубний завод – заборгували 46% за травень;

  • Ясинівський коксохімічний завод – закрили травень;

  • Макіївкокс – закрили травень;

  • Комсомольське рудоуправління – заборгували 46% за травень;

  • Алчевський металургійний завод – закрили травень;

  • Стахановський завод феросплавів – закрили травень;

  • Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат – заборгували 46% за травень.

Навесні 2017 року на підконтрольних угрупованням "ДНР" і "ЛНР" територіях українські власники втратили контроль над промисловими підприємствами. Більшість із них перейшли під управління компанії "Внешторгсервіс".

Формально "Внешторгсервіс" зареєстрована в самопроголошеній Південній Осетії. Компанію пов'язують з українським олігархом Сергієм Курченком, який втік до Росії.

Співробітники коксового цеху Алчевського металургійного комбінату пригрозили страйком

Співробітники коксового цеху Алчевського металургійного комбінату пригрозили страйком (Novosti.dn.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, на деяких підприємствах в окупованому Алчевську працівникам протягом декількох місяців не видають зарплат. А замість зароблених грошей пропонують оформляти кредити, причому під високі ставки.

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