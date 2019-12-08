"В інтересах Росії": названі загрози нового закону про імпорт електроенергії

Після запровадження заборони на імпорт електрики з Росії за двосторонніми договорами, Україна буде закуповувати російську електроенергію під виглядом білоруської.

Про це заявив в ефірі ObozTV експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук. За його словами, прийнятий Верховною Радою відповідний закон створить загрозу для українських вугільних шахт, теплових електростанцій, а також поставить хрест на вільному ринку електроенергії.

Як пояснив експерт, у законі про заборону закупівель електроенергії в РФ залишається "шпарина" у вигляді ринку на добу вперед, де передбачені закупівлі електроенергії за імпортними контрактами.

Корольчук зазначив, що вільний імпорт електроенергії з Білорусі фактично передбачає закупівлі електрики з РФ.

"У Білорусі добудовується атомна електростанція, буде два блоки. Один блок запускається в першому кварталі наступного року. На кінець 2020 року Білорусь буде готова імпортувати в Україну приблизно до 10 млрд кВт/год електроенергії... Електроенергія не білоруська. Де-факто це поставки з російської енергосистеми, а Білоруська АЕС – це проект, який реалізує компанія "Росатом" за рахунок кредитних коштів, які видала Росія – майже 11 млрд доларів", – повідомив він.

Експерт зазначив, що при песимістичному варіанті Україна буде закуповувати 10 млрд кВт/год, що створить загрозу для вітчизняної вугільної промисловості та теплових електростанцій.

"Коли ми виходимо на рівень імпорту 10 млрд кВт/год – це, грубо кажучи, близько 5 млн тонн вугілля, яке ми використовуємо. Ринок електроенергії на добу вперед, куди може заходити імпорт електроенергії, це в основному періоди покриття піків споживання електроенергії – ранковий і вечірній. Здебільшого ці піки закривають теплові електростанції, які спалюють вугілля", – розповів Корольчук.

"Російська електроенергія через Білоруську АЕС витіснить роботу теплових електростанцій, вугільних блоків. Державні шахти видобувають менше 5 млн тонн, вони добувають 3,7 млн тонн. Нам що, виходить, усі державні шахти треба закрити? До цього і йде", – попередив він .

"Ринок на добу вперед – величезний. Це частина електроенергії, яка йде для покриття піків. Там ціна електроенергії більше. Туди буде заходити російська і білоруська електроенергія. Чистої води бізнес. Якщо відкинути політичний аспект, люди хочуть заробити гроші", – розповів Корольчук.

Експерт зазначив, що постачання електроенергії за імпортними контрактами буде вручну контролювати НКРЕКУ. Таким чином, вільний ринок електроенергії, який почав роботу з 1 липня, повертається назад у ручний режим.

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 вересня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку – дозволити комерційний імпорт електроенергії. За словами Геруса, імпорт мав здійснюватися з Білорусі. Однак з 1 жовтня почалося постачання електроенергії з Росії в режимі імпорту. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже вдвічі. На початку листопада він виріс ще більше.

4 грудня Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект №2233, який передбачає заборону на імпорт електрики з Росії за двосторонніми договорами. Документ зберігає можливість постачання російської електроенергії на "ринок на добу вперед". Також закон повністю дозволяє вільне постачання білоруської електроенергії на будь-який сегмент українського ринку.

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