В інтересах Коломойського? СН провалила голосування проти гучної корупційної схеми

На засіданні Податкового комітету Верховної Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, що закладена до процедури оцінки вартості житла. Зокрема, за даними колишньої держуповноваженої АМКУ Агії Загребельської, під час оформлення угод з нерухомістю українці щодня віддають майже 1 млн гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам... за якими стоїть одіозні екснардепи Антон Яценко (входив до фракції, афілійованої з мультимільярдером Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутинник (найближчий партнер олігархів Павла Фукса й Ігоря Коломойського).

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Щорічно українці під час продажу житла віддають майданчикам-посередникам сотні мільйонів гривень. Це плата нібито за верифікацію оцінки нерухомості та внесення даних до держреєстру.

З реєстром працюють всього чотири компанії. Можливо, у них спільні засновники. Сліди ведуть до наближених до Ігоря Коломойського нардепів Антона Яценка та Віталія Хомутинника.

У Раді планували зламати ці схеми. Однак "Слуга народу" провалила голосування в Податковому комітеті. Їхню ліквідацію підтримали лише п'ять із 18 депутатів президентської фракції. Імовірно, зрив організувала "група Коломойського". Керував "італійським страйком", за деякими даними, депутат Ігор Палиця, найближчий соратник ексвласника ПриватБанку. Палиця, де-факто, керує комітетом, схоляючи депутатів голосувати в "правильному" руслі.

Глава комітету Данило Гетманцев пообіцяв "виправити помилки" й побороти схеми.

Схема на квартирах: як наживаються на українцях

У п'ятницю, 18 жовтня, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики голосував за законопроєкт №2047, завдання якого – побороти корупційні схеми під час оформлення угод із нерухомістю. Йдеться про ліквідацію фірм-посередників, які заробляють гроші "з повітря" на операціях продажу-купівлі житла. Зокрема, оцінювачі визначають вартість об'єкта, а отриману цифру вносять до Єдиної бази даних звітів про оцінку. Далі база автоматично розраховує, чи не занизив господар квартири її вартість, намагаючись заощадити на податках. Незалежно від того, чиї розрахунки (оцінювача або системи) виявляться точнішими, податок сплачується з більшої суми.

Спочатку доступ до бази був безкоштовним. Однак у липні 2018 року законодавці вирішили, що вся інформація має проходити через так звані авторизовані електронні майданчики. Це приватні фірми, які лише вносять чужі дані до державної бази й повертають відповідь (якщо вона потрібна нотаріусу). Послуги цієї "великої четвірки" стали обов'язковими й водночас платними: від 900 до 1800 грн за кожну спробу внесення інформації (залежно від оціночної вартості об'єкта).

У пояснювальній записці до законопроєкту про скасування цього корупційного збору сказано, що станом на 18.07.2019 року населення на користь майданчиків заплатило щонайменше 584,8 млн гривень. Тобто так, Загребельська мала рацію – понад 1 млн грн на день.

Апетити необмежені

Довкола "електронних майданчиків" є глобальна проблема – держава взагалі ніяк не контролює верхню межу вартості їхніх послуг.

Наприклад, якщо спочатку вони брали 510 гривень за разовий доступ до бази з оцінювачів та нотаріусів, то до весни 2019 року вартість різко зросла. Наприклад, оператор "Реєстр оцінки" вимагає 1680 грн, якщо оціночна вартість об'єкта становить від 30 до 300 тис. грн (приблизно від $1200 до $12000), і 1842 грн, коли вартість об'єкта перевищує 300 тис. грн (приблизно від $12 тис ).

У майданчика "ЕКСПРЕС ОЦІНКА" апетити ще жорсткіші: якщо нерухомість коштує до 50 тис. грн (за таку суму зараз можна купити хіба що будинок у селі) – тариф 1520 грн. Якщо перевищує – доведеться заплатити 1830 грн.

Також у Єдиної бази є технічні мінуси, які грають на руку посередникам. А саме, вона часто значно завищує вартість квартир, через що звіти оцінювачів, у яких вказана реальна ринкова вартість майна, не проходять узгодження. За останніми даними з відкритих джерел, відхиляється приблизно 10% звітів. Оцінювачам доводиться оскаржувати результати у ФДМУ, ризикуючи водночас своїм сертифікатом. Ці нюанси сильно вплинули на формування тарифної політики. Вартість оцінки зросла вдвічі, а технічні помилки так і не виправлені.

Хто за ким стоїть

Сьогодні існують чотири майданчики, які можуть вносити дані про оцінку до Єдиної бази. Вони належать наступним фірмам:

"ОЦІНКА.online" – ТОВ "Ві Ай Пі департамент";

"ЕКСПРЕС ОЦІНКА" – ТОВ "Акцепт онлайн";

"ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА" – ТОВ "Про закупівлі";

"РЕЄСТР ОЦІНКА" – ТОВ "Інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ".

Тоді як незалежні фірми скаржаться, що виконати вимоги ФДМУ для отримання статусу майданчика майже неможливо, чотири "обрані" компанії практично відразу ж отримали ліцензії. ТОВ "Ві ай пі департамент" (першими здобули право збирати гроші) належить вихідцю з Донецька, підприємцю Сергію Хмарі; ТОВ "Про закупівлю" – Ігорю Абражану, Ірині Мельниченко та Артему Голубченку; ТОВ "Акцепт Онлайн" – Наталії Лазун і Богдані Гасянець; і ІКЦ "АСБОУ" – Ользі Дмитрук.

OBOZREVATEL повідомляв, що, можливо, щонайменше три компанії пов'язані між собою. А це означає, що конкуренція на ринку – лише вітрина, а кошти отримують одні й ті ж люди.

Судячи з інформації ринку, ці фірми пов'язані з народним депутатом Антоном Яценком і близьким до бізнесмена Ігоря Коломойського нардепом Віталієм Хомутинником. Рішення зробити реєстрацію оцінки нерухомості платною ухвалив тоді в.о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров (був звільнений у вересні 2019 року). Як заявляв журналіст Юрій Бутусов, останнього призначили за допомогою Хомутинника, який був співголовою депутатської групи "Відродження". Хоча сам нардеп цю інформацію спростував, на зв'язок між цими двома особами вказує безліч чинників.

За схемою з нерухомістю може стояти Ігор Коломойський

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трубаров пов'язаний із одіозним народним обранцем Віталієм Хомутинником, бізнесменами Ігорем Коломойським і Павлом Фуксом.

Цікаво, що за інформацією OBOZREVATEL, у п'ятницю, 18 жовтня, після скандального голосування ймовірний головний "схемник" Антон Яценко зустрічався з Ігорем Коломойським.

"Непробивна" монополія

Згадані чотири компанії, фактично, є монополістами на своєму ринку. Річ у тім, що у 2018 році до Податкового кодексу з подачі депутатів від "Народного фронту" внесли поправки, згідно з якими, для запуску нового майданчика потрібна згода установ, що вже існують. Тобто жодна компанія не може працювати на цьому ринку, поки це не узгодять конкуренти.

Цей бар'єр пробити ще не вдавалося нікому. Свіжий приклад – невдача фірми "Проперті АПП", якій регулятор цих послуг – Фонд держмайна України – відмовив у авторизації 11 жовтня 2019 року. За словами її засновника Віталія Семенченка, це трапилося через надумані причини, оскільки були зібрані всі документи й отриманий атестат відповідності у Держспецзв'язку (він підтверджує, що передані дані будуть захищені).

"Одним словом – це не Фонд держмайна України, а якась приватна фірма, ось і все. За весь рік вони не змогли внести хоча б якісь зміни, щоб відкрити ринок", – написав Семенченко у Facebook.

Що трапилося на голосуванні

Спочатку "Слуга народу" виступала за скасування "вигаданих платежів" під час оформлення угод з нерухомістю. Однак у п'ятницю, 18 жовтня, депутати від партії влади, з яких практично повністю складається Податковий комітет, голосування за законопроєкт провалили.

У розпорядженні OBOZREVATEL з'явився список осіб, які виступали за і проти схеми.

Як голосували депутати

Члени комітету, які голосували за скасування схеми:

Данило Гетманцев (Слуга народу) – голова Комітету;

Олександр Сова (Слуга народу);

Олександр Ковальчук (Слуга народу);

Мар'ян Заблоцький (Слуга народу);

Олексій Устенко (Слуга народу);

Ярослав Железняк (Голос);

Галина Васильченко (Голос).

Члени комітету, які голосували проти ліквідації схеми (або утрималися):

Олександр Дубінський (активно захищав, Слуга народу)

Олексій Ковальов (активно захищав, Слуга народу)

Дарина Володіна (активно захищала, Слуга народу)

Андрій Холодов (Слуга народу)

Ольга Василевська-Смаглюк (Слуга народу)

Ірина Аллахведіева (Слуга народу)

Елла Рєпіна (Слуга народу)

Олег Марусяк (Слуга народу)

Юлія Діденко (Слуга народу)

Анастасія Ляшенко (Слуга народу)

Олег Воронько (Слуга народу)

Олексій Леонов (Слуга народу)

Анна Колесник (Слуга народу)

Ігор Палиця (За майбутнє)

Ніна Южаніна (Європейська солідарність).

Тобто, з 18 членів правлячої партії, які брали участь у голосуванні, п'ятеро підтримали ліквідацію схем, а 13 проголосували за їхнє збереження.

У кулуарах Ради більшість депутатів, які зберегли "майданчики", неофіційно відносять до так званої групи Коломойського. Зокрема, яскраві її представники – Андрій Холодов, Олекандр Дубінський, Ігор Палиця, Ольга Василевська-Смаглюк.

Секретар Податкового комітету Ігор Палиця, за даними джерел OBOZREVATEL в парламенті, взагалі вважається "тіньовим" керівником, хоча офіційно очолює цей підрозділ Данило Гетманцев. Крім того, за деякими даними, "італійський страйк", тобто зрив голосування, "зрежисував" саме Палиця, найближчий партнер Ігоря Коломойського. Фактично виходить, що саме Палиця керує комітетом.

У підсумку виходить, що "СН" варто перейменувати на "Слугу олігархів", оскільки фракція обслуговує саме їхні інтереси, а не простих українців.

Хто як відреагував

Однією з перших на ситуацію в Податковому комітеті відреагувала у Facebook колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська. На її думку, "слуги" вирішили зберегти схему з фірмами-прокладками між державною базою ФДМУ і громадянами.

"У підсумку, згідно з рішенням більшості, схема з майданчиками залишається і останні продовжують заробляти. Можливо, підвищать знову ціну на свої послуги, тому що коло вигодонабувачів після вчорашнього засідання могло поширшати", – написала вона.

Також у Facebook висловився голова Податкового комітету Данило Гетманцев. Він підтвердив: голосування за законопроєкт провалено, зокрема, його підтримали всі представники фракції партії "Голос" і тільки п'ять – від "Слуги народу".

"Решта членів виступили проти або утрималися. Вважаю це рішення помилкою, яку складно пояснити. Наша фракція проходить випробування, які не кожному депутату до снаги. Переконаний, що перемагає не той, хто помиляється, а той, хто робить правильні висновки зі своїх помилок і виправляє їх. Упевнений, фракція так і вчинить. Не просто впевнений – знаю. Говорив стосовно цього з Давидом Арахамією", – написав Гетманцев.

Далі буде.

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