В IKEA відреагували на скандал із нелегальними поставками дерева з України: компанія почала аудит

У компанії IKEA заявили, що проведуть перевірку постачальників після того, як їх звинуватили у використанні нелегально зрубаної української деревини.

Про це компанія заявила в коментарі Reuters. Згідно із заявою одного з фахівців компанії, в IKEA знають про проблему нелегальної вирубки лісів і мають намір розбиратися з постачальниками, які порушують закон.

"IKEA не допускає використання нелегально заготовленої деревини в нашій продукції. Ми визнаємо, що незаконна вирубка залишається широко поширеною глобальною проблемою і працюємо над реалізацією заходів із перевірки відповідності наших постачальників законності", – повідомили в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярну шведську мережу меблів IKEA звинуватили у використанні нелегально зрубаної української деревини, зокрема бука.