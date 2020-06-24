В IKEA відреагували на скандал із нелегальними поставками дерева з України: компанія почала аудит

Антон Малиновський Ринки та компанії 20:18, 24.06.2020 Оновлено: 21:19, 24.06.2020

У компанії IKEA заявили, що проведуть перевірку постачальників після того, як їх звинуватили у використанні нелегально зрубаної української деревини.

Про це компанія заявила в коментарі Reuters. Згідно із заявою одного з фахівців компанії, в IKEA знають про проблему нелегальної вирубки лісів і мають намір розбиратися з постачальниками, які порушують закон.

"IKEA не допускає використання нелегально заготовленої деревини в нашій продукції. Ми визнаємо, що незаконна вирубка залишається широко поширеною глобальною проблемою і працюємо над реалізацією заходів із перевірки відповідності наших постачальників законності", – повідомили в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярну шведську мережу меблів IKEA звинуватили у використанні нелегально зрубаної української деревини, зокрема бука.

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Економіка Ринки та компанії

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