В "гаманці Путіна" закінчуються гроші: чому "Газпром" не платить Україні

Російський "Газпром" заклав в свій бюджет на 2018 рік кошти на сплату боргу по Стокгольмського арбітражу, однак не виплачує їх через політичне рішення керівництва Росії.

Про це йдеться на сторінці НАК "Нафтогаз України" в Facebook.

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"Експерти вважають, що" Газпром "відмовляється виплачувати "Нафтогазу" програні в суді гроші не зі своєї волі. У бюджеті "Газпрому" на цей рік необхідні кошти передбачені. Не платити "Нафтогазу" - суто політичне рішення. "Газпром" здавна називають в Росії "гаманцем Путіна". Природно, що тому не подобається, коли в його гаманець лізуть сторонні. Навіть за рішенням суду", - написали в "Нафтогазі".

Раніше "Нафтогаз" повідомив, що суд в Нідерландах заарештував місцеві активи "Газпрому" через відмову російської компанії виконувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо сплати 2,6 млрд долл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з "Газпромом".

2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

НАК "Нафтогаз України" висміяв російського газового монополіста "Газпром", який зажадав повністю скасувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту газу через українську територію.