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В Європі вдарили по "Газпрому": чому це небезпечно для газового гіганта

1.8тЧитати новину російською

Нідерланди заарештували частки "Газпрому" в його дочірніх компаніях для забезпечення рішення Стокгольмського арбітражу. Це рішення наблизило Україну до стягнення 2,6 млрд доларів, оскільки Голландія - одна з ключових країн для російського газового монополіста. Чому - розбирався OBOZREVATEL.

У 2007 році в Нідерландах була зареєстрована компанія Gazprom EP International BV, завданням якої було представляти інтереси "Газпрому" в міжнародних upstream-проектах і в інших регіонах - в Африці і Південній Америці.

У лютому 2011 р. в ВАТ "Газпром" було прийнято рішення з метою оптимізації проектної діяльності за межами Росії зосередити всі зарубіжні проекти під управлінням однієї компанії - Gazprom EP International BV, яка була призначена єдиним спеціалізованим підприємством з реалізації проектів "Газпрому" в області пошуку, розвідки і видобутку вуглеводнів за межами Російської Федерації.

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Наразі Gazprom EP International BV (Gazprom International) - оператор зарубіжних проектів "Газпрому" в області пошуку, розвідки та розробки родовищ вуглеводнів - веде діяльність майже в двох десятках країн на чотирьох континентах і бере участь в реалізації близько 40 проектів різного масштабу. Ключовими з них є проекти в Алжирі, В'єтнамі, Болівії, Узбекистані, Таджикистані, Киргизії, а також на шельфі Північного моря (британський, нідерландський і датський сектора) і в Бангладеш. Ведуться переговори про можливе входження в проекти на території ще цілого ряду держав.

У Голландії так само базується компанія Gazprom International Training BV - спеціалізований тренінговий підрозділ в Групі Gazprom International, засноване в 2011 році. Тут готують персонал з технічних і нетехнічних спеціальностей нафтогазової галузі, а також сертифікують працівників.

Офіційний сайт "Газпром"

Важливі Нідерланди і з точки зору ще одного амбітного проекту Москви - "Турецького потоку". Компанія South Stream Transport BV на сьогоднішній день офіційно зареєстрована в Нідерландах і на сто відсотків належить "Газпрому". Компанія є оператором "Турецького потоку" і здійснює будівництво даного об'єкта.

У 2014 році "Газпром" створив в Голландії ще кілька компаній. Зокрема, Gazprom Achim і Gazprom Export Achim.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з "Газпромом".

2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазу". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста 2,6 млрд доларів боргу. При цьому швейцарська влада вже вжили заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Тема
Ексклюзив
Місце
Нідерланди
Об'єкт
Газпром
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