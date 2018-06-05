В Європі вдарили по "Газпрому": чому це небезпечно для газового гіганта

Нідерланди заарештували частки "Газпрому" в його дочірніх компаніях для забезпечення рішення Стокгольмського арбітражу. Це рішення наблизило Україну до стягнення 2,6 млрд доларів, оскільки Голландія - одна з ключових країн для російського газового монополіста. Чому - розбирався OBOZREVATEL.

У 2007 році в Нідерландах була зареєстрована компанія Gazprom EP International BV, завданням якої було представляти інтереси "Газпрому" в міжнародних upstream-проектах і в інших регіонах - в Африці і Південній Америці.

У лютому 2011 р. в ВАТ "Газпром" було прийнято рішення з метою оптимізації проектної діяльності за межами Росії зосередити всі зарубіжні проекти під управлінням однієї компанії - Gazprom EP International BV, яка була призначена єдиним спеціалізованим підприємством з реалізації проектів "Газпрому" в області пошуку, розвідки і видобутку вуглеводнів за межами Російської Федерації.

Наразі Gazprom EP International BV (Gazprom International) - оператор зарубіжних проектів "Газпрому" в області пошуку, розвідки та розробки родовищ вуглеводнів - веде діяльність майже в двох десятках країн на чотирьох континентах і бере участь в реалізації близько 40 проектів різного масштабу. Ключовими з них є проекти в Алжирі, В'єтнамі, Болівії, Узбекистані, Таджикистані, Киргизії, а також на шельфі Північного моря (британський, нідерландський і датський сектора) і в Бангладеш. Ведуться переговори про можливе входження в проекти на території ще цілого ряду держав.

У Голландії так само базується компанія Gazprom International Training BV - спеціалізований тренінговий підрозділ в Групі Gazprom International, засноване в 2011 році. Тут готують персонал з технічних і нетехнічних спеціальностей нафтогазової галузі, а також сертифікують працівників.

Офіційний сайт "Газпром"

Важливі Нідерланди і з точки зору ще одного амбітного проекту Москви - "Турецького потоку". Компанія South Stream Transport BV на сьогоднішній день офіційно зареєстрована в Нідерландах і на сто відсотків належить "Газпрому". Компанія є оператором "Турецького потоку" і здійснює будівництво даного об'єкта.

У 2014 році "Газпром" створив в Голландії ще кілька компаній. Зокрема, Gazprom Achim і Gazprom Export Achim.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з "Газпромом".

2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазу". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста 2,6 млрд доларів боргу. При цьому швейцарська влада вже вжили заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.