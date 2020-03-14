В "Європейській Солідарності" запропонували антикризовий план для економіки

Оголошена у ВООЗ пандемія коронавірусу COVID-19 — це дуже серйозний виклик для всього світу, але шлях боротьби і виживання кожна країна обирає свій. Про 10 економічних антикризових кроків для України народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна на своїй сторінці в мережі Facebook.

Епідемія — це не лише питання здоров’я, під загрозою опиняється економіка, яка, в свою чергу, потерпає від обмежень руху людей та товарів, від бойових дій у різних частинах світу, від торгових війн, особливо в енергетичній сфері. Світові лідери у зверненнях до народу цьому питанню присвячують левову частку своїх виступів. Це боротьба на всіх фронтах. Людям потрібно дати не лише вижити, а й нормально жити під час карантину.

Поки що з владних кабінетів України ми лише чуємо про боротьбу медичну. Влада намагається списати на пандемію власні провали в економічній політиці, які стали очевидними з осені минулого року.

Ніна Южаніна Пресс-служба "ЕС"

На зустрічах із підприємцями я переконалася, що українці готові брати відповідальність за своє майбутнє.

Ми з колегами проїхали Україною, провели десятки зустрічей з людьми, експертами, бізнесом — і наша фахова група напрацювала перші 10 кроків, які вкрай необхідні Україні, щоб зараз вистояти.

ТОП-10 антикризових кроків в економічній сфері:

1. Тимчасове зменшення на 50% розміру єдиного податку для платників першої—третьої груп — передбачити компенсацію зменшення доходів місцевих бюджетів за рахунок частини ПДФО, що зараховується до державного бюджету, на період до кінця 2020 року.

2. Тимчасове запровадження ставки ПДФО у розмірі 9% для найманих працівників підприємств, що виробляють життєво необхідні товари (послуги), на період до кінця 2020 року.

3. Зменшення ставки ПДВ на молочні продукти з 20% до 12% — підтримка вітчизняного тваринництва та скорочення експансії імпортної молочної продукції на український ринок.

4. Запровадження податку на виведений капітал на заміну податку на прибуток підприємств — збільшення обігових коштів підприємств, оновлення основних засобів, що, за висновком Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції з Європейським Союзом не суперечить європейському законодавству.

5. Запровадження трирічного мораторію на збільшення ставок податків (ПДВ, акцизного податку, ввізного мита) на товари критичного імпорту —забезпечення економічної безпеки держави.

6. Запровадження механізму відшкодування ПДВ у прив’язці до повернення валютної виручки за експортними операціями — стимулювання своєчасного повернення валюти в Україну.

7. Перегляд механізму державних закупівель через систему “Прозоро” — надання пріоритету товарам та послугам вітчизняного виробництва у діапазоні цін до 20%

8. Державна підтримка вітчизняних виробників — оновлення основних засобів у пріоритетних галузях економіки (машинобудування, приладобудування, будівництво, енергетика).

9. Перегляд видатків Державного бюджету України на 2020 рік — збільшення на безпеку медичного персоналу та протиепідеміологічні заходи з одночасним зменшенням на утримання правоохоронних структур.

10. Аудит прийнятих законів та підзаконних нормативно-правових актів з метою виявлення положень, які гальмують розвиток вітчизняної економіки та створюють загрози для економічної безпеки країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у партії "Європейська Солідарність" запропонували спростити закупівлю медтоварів для боротьби з коронавірусом.

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