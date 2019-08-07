В ЄС забороняють, а в Україні розквітає: чим небезпечний Uber і як врятувати ситуацію

В Україні таксі практично неможливо відрізнити від водія на особистому авто. Ні жовтого кольору, ні таксометра, ні шашки. Водії не страхують пасажирів, не отримують ліцензії, але при цьому заробляють в місяць близько 40-80 тис. грн.

Бюджет країни недоотримує мільйони гривень, а пасажири можуть тільки сподіватися на захист своїх прав і безпечну поїздку.

Про те, як під прикриттям "нового тренда спільного споживання" українські таксисти опанились практично повністю в тіні і як врятувати ситуацію – в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

Для легальної роботи на таксі автомобіль повинен бути обладнаний таксометром, відрізнятися від звичайних машин і працювати за законом;

сервіси Uklon, Uber, Bolt передають замовлення приватним особам, які не мають ні досвіду роботи, ні ліцензії, ні потрібної кваліфікації;

таксистом може працювати будь-який українець з правами, для цього не потрібно платити податки, оформляти ФОП, страхувати пасажирів і т.д;

сервіси таксі практично знищили "білий" ринок таксі – оформляти ліцензію, коли поруч працюють без них, стало невигідно.

Тіньовий таксі: ринок практично повністю в тіні

В Україні за різними оцінками до 95% ринку таксі перебуває в тіні. Водій сервісу Uklon, Uber, Bolt за місяць активної роботи може заробити до 80 тисяч гривень. З кожної своєї поїздки він платить комісію сервісу – від 15% до 35%. Держава ж не отримує ні копійки.

Водій офіційно числиться безробітним. В сервісах кажуть про те, що це нібито і не таксі зовсім – а нове явище спільного споживання. Мовляв, водій може по дорозі від роботи додому знайти попутника і розділити з ним витрати на бензин. Водночас пасажир без покупки машини може користуватися авто.

Насправді подібні сервіси займають більшу частину ринку. Це мільярди гривень, які щорічно обертаються в тіні. Таксисти не платять ні в місцевий, ні в державний бюджети. При цьому експлуатують дороги, заробляють на городян. Більш того, якщо потрапити в ДТП на Uklon, Uber або Bolt, притягнути водія до відповідальності буде складно. За фактом постраждалий пасажир не скористався послугами таксі, у якого є ліцензія і страховка, а сів в чуже авто з власної волі.

Щоб навести порядок в роботі подібних сервісів, досить зобов'язати оформляти ліцензію. Так зробили, наприклад, в Бельгії. Тобто сам сервіс має право приймати замовлення і передавати їх водіям, але тільки за умови, що у водія є дозвіл на роботу таксистом. І, як виявилося, без ліцензії бізнес-модель довго існувати не може.

Легальні водії повинні мати відповідну кваліфікацію, автомобіль повинен бути обладнаний аптечкою, вогнегасником. Крім того, повинен працювати таксометр. Принцип його роботи – він примножує пройдені кілометри на певний фіксований тариф. Це дозволяє уникнути маніпуляцій, коли послуги з відомої тільки їм формулою починають в рази, без прозорої системи, завищувати тарифи при зростанні попиту.

Але найважливіше – ліцензія. Так, щоб продавати, наприклад, м'ясо, потрібно обов'язково мати медичну книжку, перевірити його на наявність хворобливих мікроорганізмів, обладнати цех, місце для забою, місце для оброблення, місце для реалізації. І все це для того, щоб захистити здоров'я споживача. Подібні правила є і в таксі. Автомобіль повинен бути безпечний, якщо він працює в таксі, у нього повинні бути свої характеристики, які легко впізнати в потоці машин, водій повинен отримати ліцензію на пасажирські перевезення, йому заборонено працювати сверхнорми, щоб не заснути за кермом, він повинен проходити медичне обстеження тощо.

Стан авто залишає бажати кращого. На виклик до недавно приїжджали "евробляхі", а справність, вік транспорту якщо і перевіряють, то халатно. А з огляду на бажання таксистів заробити більше, це призводить до ДТП. Наприклад, 28 липня в Києві на бульварі Дружби народів машина служби таксі Bolt з'їхав з дороги і влетів в ліхтарний стовп. А буквально кілька днів тому, 4 серпня, таксі влетіло у легковик в Чернівцях. Кілька пасажирів отримали травми.

І щоб навести порядок – досить зобов'язати всіх таксистів оформляти ліцензію. А якщо є ліцензія, значить, повинен бути таксометр, автомобіль повинен бути жовтого кольору, з шашкою на видному місці. Такі характеристики дозволили б відрізнити справжнє таксі від "сірого".

Бюджет міста поповнився б як мінімум податком на доходи фізичних осіб, а чесні підприємці з ліцензією (таких усього 1-5%), змогли б конкурувати з користувачами сервісів.

Як врятувати ситуацію

Щоб навести порядок в перевезеннях, впевнений юрист Олександр Плахотник, досить дати поліції право зупиняти і штрафувати водіїв за незаконні перевезення. Якщо водій заробляє, але при цьому не має ліцензії – повинен нести відповідальність.

Юрист нагадує, ще в 2015-му в Раді зареєстрували законопроект, який повинен був навести порядок на ринку. Як мінімум легалізувати роботу сервісів (ввести поняття "інформаційно-диспетчерська служба" і "перевезення на таксі"). Однак, документ в парламенті так і не знайшов підтримку. Його навіть не поставили на голосування. І хоча легальні таксисти, які не можуть конкурувати з мобільними сервісами, ідею підтримують, політичної волі для прийняття документа не знайшлося.

Як пропонували збільшити покарання:

за відсутність сигналів і знаків:

з 8,5 до 17 тис. грн;

за порушення роботи диспетчерських служб:

штрафи збільшать до 34 тис. грн.

Одна з норм – обов'язкове страхування пасажирів, крім того, спрощують і процедуру оформлення ліцензії. У Мінінфраструктури, розглядаючи законопроект, заявили: з 6,9 млн зареєстрованих в Україні легкових автомобілів лише 40,6 тис. офіційно мають право здійснювати перевезення як таксі, ще 10,8 тис. - перевезення на замовлення, що в сумі становить 1% від загальної кількості.

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"За оцінками експертів, до 90% ринку працює в тіні, інші ж фахівці відзначають, що тільки 51,4 тис. Автомобілів-таксі мають ліцензійні картки", - цитує прес-служба директора Департаменту автомобільного транспорту Мінінфраструктури Дмитра Петухова.

Тепер вже новий склад Ради повинен в черговий раз повернутися до питання. І як показує практика країн ЄС, рано чи пізно в ринку таксі доведеться навести порядок. Повна або часткова заборона діє в Данії, Угорщини, Болгарії, Канаді (Ванкувер), Бразилії (і Ріо-де-Жанейро). В основному заборон домоглись самі таксисти. Поява таких сервісів повністю руйнував ринок. В Україні ж Uber, Uclon, Bolt активно розвиваються і продовжують заробляти на пасажирах, вганяючи в тінь цілу сферу перевезень.

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