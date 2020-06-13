В ЄС стався рекордний спад виробництва

Через пандемію коронавірусу в промисловості країн Європи зафіксовано рекордний спад. У квітні, в порівнянні з попереднім місяцем, промислове виробництво в єврозоні скоротилося на 17,1%, а в Євросоюзі – на 17,3%.

Про це з посиланням на Євростат повідомляє DW. Якщо порівнювати з квітнем 2019 року, то зниження склало 28% по єврозоні і 27,2% по всьому ЄС. Йдеться про найнижчі показники з середини 1990-х років, зазначає Євростат. Наприклад, через фінансову кризу в кінці 2008 і початку 2009 року промислове виробництво в Європі скоротилося на 3-4% в порівнянні з попереднім місяцем.

В ЄС впало виробництво UA.News

Найсильніше промисловість скоротилася в Угорщині (мінус 30,5% в порівнянні з березнем) і Люксембурзі (мінус 43,9% в порівнянні з квітнем 2019 року). Найменші втрати понесли такі країни, як Фінляндія (мінус 2,2% в порівнянні з березнем), Мальта та Ірландія (мінус 3,1% і плюс 5,5% в порівнянні з квітнем відповідно). У Німеччині промисловість скоротилася на 21% в порівнянні з березнем і на 30,2% в порівнянні з квітнем минулого року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Центральний банк Південної Кореї знизив процентні ставки до рекордного мінімуму і попередив, що пандемія коронавірусу стане найсильнішим ударом з 1998 року.

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