В ЄС оцінили нову угоду щодо газу України з Росією

Віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович підтримав підписання газового договору про транзит між Україною і Росією.
На своїй сторінці у Twitter він зазначив, що це є гарантією того, що з 1 січня 2020 року Європа буде забезпечена газом.
"Моя велика подяка за всю важку роботу і зусилля! Спираючись на політичну угоду, укладену минулого тижня між Росією, Україною і Європейською комісією, транзитний договір між відповідними компаніями – забезпечення безперервних потоків газу в Європу з 1 січня 2020 року – тепер підписаний і скріплений печаткою", – зазначив Шефчович.
Транзит газу
"Цензор.НЕТ"
Крім того, він схвалив угоду про приєднання, укладену між Україною і Словаччиною, яка має високу підтримку з боку Єврокомісії.
"Всі речі для транзиту газу українським маршрутом зараз на місці. Чудова новина для енергетичної безпеки Європи!" – резюмував єврочиновник.
My strong appreciation for all the hard work and effort! Building on last week 's political deal between #Russia, #Ukraine and the @EU_Commission, the transit contract between respective companies - securing continuous gas flows to Europe as of 1/1/2020 - is now signed and sealed. pic.twitter.com/c0RrODUtGL- Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 30 грудня 2019 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 грудня представники України і Росії почали процес підписання документів, пов'язаних з транзитом газу.
Російська компанія "Газпром" виплатила Україні $ 2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражного суду.
Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з "Газпромом" на суму $7,4 млрд.
30 грудня російський "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі у справі про зобов'язання РФ виплатити $7,4 млрд штрафу Антимонопольного комітету.
Також 30 грудня Україна і Росія підписали договір про транзит газу строком на п'ять років. Існує можливість продовження ще на 10 років.
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко наголосив, що перший раз в історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати".
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