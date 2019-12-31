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31 грудня • оновлено в 09:41
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/ Ринки та компанії

В ЄС оцінили нову угоду щодо газу України з Росією

1.6т
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Віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович підтримав підписання газового договору про транзит між Україною і Росією.

На своїй сторінці у Twitter він зазначив, що це є гарантією того, що з 1 січня 2020 року Європа буде забезпечена газом.

"Моя велика подяка за всю важку роботу і зусилля! Спираючись на політичну угоду, укладену минулого тижня між Росією, Україною і Європейською комісією, транзитний договір між відповідними компаніями – забезпечення безперервних потоків газу в Європу з 1 січня 2020 року – тепер підписаний і скріплений печаткою", – зазначив Шефчович.

Транзит газу

Транзит газу

"Цензор.НЕТ"

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Крім того, він схвалив угоду про приєднання, укладену між Україною і Словаччиною, яка має високу підтримку з боку Єврокомісії.

"Всі речі для транзиту газу українським маршрутом зараз на місці. Чудова новина для енергетичної безпеки Європи!" – резюмував єврочиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
ринок газу
Особа
Марош Шефчович
Місце
Україна
Теги
Європейська Комісія транзит газу
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Ми, українці, дуже цінуємо миролюбну політику россії і сподіваємося що у найближчий час у такому ж дусі будуть вирішені і питання територій і питання репарацій.
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Mega Death
Mega Death
А куда было деваться нищим украинским попрошайкам? Эти рукожёпые хуторяне имеют дыру в бюджете в размере 4 млрд$))) Как говорил Лавров:" Банкроты не могут требовать, они могут лишь просить" .)) Ну а Газпром доказал ещё раз свою надёжность и договороспобность.
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ко Игорь, у тебя просто немного прибавилось времени, чтобы запастись отрезными дисками по металлу.
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Mega Death, нищие россияне, которые кричали про болгарки и уши от осла это оценили
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