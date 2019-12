В ЄС оцінили нову угоду щодо газу України з Росією

Віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович підтримав підписання газового договору про транзит між Україною і Росією.

На своїй сторінці у Twitter він зазначив, що це є гарантією того, що з 1 січня 2020 року Європа буде забезпечена газом.

"Моя велика подяка за всю важку роботу і зусилля! Спираючись на політичну угоду, укладену минулого тижня між Росією, Україною і Європейською комісією, транзитний договір між відповідними компаніями – забезпечення безперервних потоків газу в Європу з 1 січня 2020 року – тепер підписаний і скріплений печаткою", – зазначив Шефчович.

Крім того, він схвалив угоду про приєднання, укладену між Україною і Словаччиною, яка має високу підтримку з боку Єврокомісії.

"Всі речі для транзиту газу українським маршрутом зараз на місці. Чудова новина для енергетичної безпеки Європи!" – резюмував єврочиновник.

