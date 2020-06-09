Відновлення польотів не означає, що українці зможуть полетіти – гендиректор "Борисполя"

Дозвіл уряду з 15 червня відновити міжнародне авіасполучення не означає, що від цього дня українці зможуть летіти будь-куди.

Завадити їм можуть як карантинні обмеження, так і відмова перевізників виконувати рейси попри продані квитки. Про це у коментарі OBOZREVATEL сказав гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін.

Польоти з України за кордон

Самоізоляція на 2 тижні

За словами Рябікіна, у авіаперевізників досі не нема чіткої і сформованої програми з відновлення польотів. Зокрема на це впливає "нерівномірність" послаблень: уряд зняв обмеження на польоти, але залишив чинними карантинні.

"Це двотижнева самоізоляція для тих, хто прибув до України. Наприклад, українець, який повернувся із Туреччини, має ще 2 тижні побути на самоізоляції. А за чий рахунок, за рахунок своєї відпустки ще? Відповіді ще нема. Тому перевізники полетять тоді, коли для цього буде економічна доцільність, тобто коли побачать, що рейси продаються", – пояснив керівник аеропорту.

Як приклад він навів польоти авіакомпанії МАУ. Вона заявила два рейси на Одесу. Перший – на п'ятницю, 5 червня, другий на 6 червня. Однак суботній скасували через відсутність пасажирів.

Міжнародні рейси можуть скасовувати

Рябікін прогнозує, що така ж ситуації буде з міжнародними рейсами: їх оголошуватимуть, а потім дивитимуться на продажі квитків. Якщо квитки купуватимуть, рейс буде. А без пасажирів літак не полетить.

"Тому не варто очікувати, що із 15 червня весь розклад і перевезення у нас відновляться в такому обсязі, як було торік. все це буде відновлюватися дуже поетапно і без поспіху. От Lufthansa раніше літала у Франкфурт і Мюнхен по 3-4 рейси на день, а зараз ми бачимо заявку на 3 рази на тиждень. Ryanair раніше виконував 70 рейсів на тиждень, а зараз планують виконувати 18 на місяць. Ринок в глибокому шоці, з якого він буде виходити поетапно і дуже довго", – пояснив Рябікін.

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До цього додається психологічний фактор: пасажири повинні повірити, що перевезення літаком безпечне для здоров'я. Тільки після цього з'явиться певний попит на перевезення.

Нові правила у аеропорту

Також керівник "Борисполя" зазначив, що у аеропорту почали діяти нові правила.

"Вони пов'язані із обмеженням в терміналі на зустрічаючих і проводжаючих. Допускається лише пасажир, якому вимірюють температуру. В самому аеропорту в зонах очікування встановлені достатньо великі дистанції, стійки реєстрації працюватимуть через одну. цілий комплекс заходів мають забезпечити безпечну відстань", – сказав Рябікін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з п'ятниці, 5 червня, відновилося авіасполучення, в рамках якого регулярні рейси знову будуть здійснюється в межах країни.

Міністерство закордонних справ України заявило про позитивні сигнали в питанні відновлення авіасполучення з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною і Кіпром.

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