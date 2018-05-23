В "Борисполі" розповіли, скільки зароблять на Лізі чемпіонів

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" планує отримати понад 20 млн грн прямих надходжень від авіаційної діяльності під час проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2018.

Такі прогнози озвучив заступник генерального директора ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" по комерційній діяльності та стратегічному розвитку Георгій Зубко, зазначивши при цьому, що основні кошти аеропорт планує отримати від авіаційної діяльності. Про це повідомляє "Укрінформ".

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"Основні кошти аеропорт планує отримати від авіаційної діяльності. Від пасажирів, які прибудуть додатково, ми розраховуємо отримати 15-20 млн прямих надходжень від авіаційної діяльності. Також будуть задіяні ресторани, магазини Duty free - це принесе також додаткові мільйони", - розповів Зубко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зв'язку з проведенням 26 травня в Києві фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в аеропорту "Бориспіль" чекають близько 130 додаткових чартерних рейсів. За обслуговування одного пасажира "Бориспіль" бере 13 дол., тому додатковий дохід "Борисполя" становитиме близько 676 тис. дол.