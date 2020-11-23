В "Автодорі" Дніпропетровщини купили позашляховик преміум-класу, щоб "їздити по болотах"

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області придбало позашляховик преміум-класу Toyota Highlander за 1,6 млн грн.

Про це свідчить інформація на сервісі держзакупівель ProZorro. У відомстві пояснили виданню "На гачку", що такі автомобілі їм потрібні для контролю за будівництвом і ремонтом доріг.

Тендер на Toyota Highlander.

За словами глави "Автодору" Дніпропетровської області Дмитра Чумаченка, в регіоні ведуться ремонти доріг, де відсутня можливість під'їзду легкових автомобілів, а їхня частина також розташована в заболочених місцях і місцях підтоплення.

Тендер на Toyota Highlander.

"У автомобілів Toyota висока прохідність і повний привід, що позитивно позначається на пересуванні в місцевості, де будуються дороги в умовах бездоріжжя. Також авто на гарантії перші три роки експлуатації або до 100 тисяч км пробігу, і має значно менші витрати пально-мастильних матеріалів по порівняно з автомобілями, які знаходяться на балансі", – зазначив Чумаченко.

Він додав, що на балансі є два позашляховика Toyota 2005 і 2006 років випуску, але у них пробіг більше 650 і 980 тисяч км, тому на них потрібно витрачати більше коштів на паливо, масло і ремонт.

Відповідь Дмитра Чумаченка. Facebook "На гачку"

Відповідь Дмитра Чумаченка. Facebook "На гачку"

Спочатку відомство планувало закупити Toyota Land Cruiser Prado за 1,7 млн грн, проте тендер був скасований.

Відомство скасував попередній тендер.

Відомство скасував попередній тендер.

У свою чергу глава "Укравтодору" Олександр Кубрак у Facebook пообіцяв ініціювати перевірки закупівель.

"Необґрунтовані витрати державних коштів є неприпустимими. Наполягаю, щоб для службових цілей вибиралися недорогі авто базової комплектації", – підкреслив він.

Пост "Укравтодор".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба автомобільних доріг в Запорізькій області за результатами тендеру замовила два позашляховика на загальну суму 2,38 млн гривень.