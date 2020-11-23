В "Автодорі" Дніпропетровщини купили позашляховик преміум-класу, щоб "їздити по болотах"

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області придбало позашляховик преміум-класу Toyota Highlander за 1,6 млн грн.

Про це свідчить інформація на сервісі держзакупівель ProZorro. У відомстві пояснили виданню "На гачку", що такі автомобілі їм потрібні для контролю за будівництвом і ремонтом доріг.

За словами глави "Автодору" Дніпропетровської області Дмитра Чумаченка, в регіоні ведуться ремонти доріг, де відсутня можливість під'їзду легкових автомобілів, а їхня частина також розташована в заболочених місцях і місцях підтоплення.

"У автомобілів Toyota висока прохідність і повний привід, що позитивно позначається на пересуванні в місцевості, де будуються дороги в умовах бездоріжжя. Також авто на гарантії перші три роки експлуатації або до 100 тисяч км пробігу, і має значно менші витрати пально-мастильних матеріалів по порівняно з автомобілями, які знаходяться на балансі", – зазначив Чумаченко.

Він додав, що на балансі є два позашляховика Toyota 2005 і 2006 років випуску, але у них пробіг більше 650 і 980 тисяч км, тому на них потрібно витрачати більше коштів на паливо, масло і ремонт.

Спочатку відомство планувало закупити Toyota Land Cruiser Prado за 1,7 млн грн, проте тендер був скасований.

У свою чергу глава "Укравтодору" Олександр Кубрак у Facebook пообіцяв ініціювати перевірки закупівель.

"Необґрунтовані витрати державних коштів є неприпустимими. Наполягаю, щоб для службових цілей вибиралися недорогі авто базової комплектації", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба автомобільних доріг в Запорізькій області за результатами тендеру замовила два позашляховика на загальну суму 2,38 млн гривень.