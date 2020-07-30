В Австрії заступилися за "Північний потік-2"

Представники європейських компаній, що беруть участь в будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", закликали владу ЄС до "політичної відповіді" на майбутні санкції США.

Вони заявили, що завершення проєкту є "питанням європейського суверенітету", йдеться в публікації німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Як європейська компанія ми очікуємо, що на політичному рівні будуть вжиті заходи, спрямовані на те, щоб Європа не втратила свою привабливість як місце для інвестицій", – заявив глава австрійської нафтогазової корпорації OMV Райнер Зеле.

Його компанія є одним із інвесторів, які спільно з Wintershall Dea, Uniper, Shell і Engie беруть участь в будівництві газопроводу. Вона знаходиться під загрозою майбутніх санкцій США.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Україна і Польща домовилися вживати подальші кроки, щоб не допустити реалізації "Північного потоку-2".

24 липня Сенат Конгресу США схвалив свою версію проекту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який передбачає введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

25 липня стало відомо, що будівництво "Північного потоку-2" зупинили через нерест тріски. Відповідне рішення ухвалила влада Данії.