Над США нависла загроза грошового колапсу: Трамп зважився на рішучі заходи

Президент США Дональд Трамп вкотре підписав тимчасовий бюджет на 2020 рік. Це має врятувати від так званого "шатдауну" – зупинки фінансування держустанов.
Тимчасовий бюджет діятиме до 20 грудня. Про це глава держави повідомив журналістам, передає "Інтерфакс-Україна". Попередній діяв до 21 листопада. "Підписання документа про нове тимчасове фінансування надає Конгресу ще один місяць для узгодження річного бюджету", – повідомляє агентство.
У США не можуть ухвалити бюджет через розбіжності між партіями, на що витрачати кошти, а на що скоротити витрати.
Хто чого вимагає:
республіканці (контролюють Сенат): збільшити – на оборону, скоротити – на охорону здоров'я;
демократи (більшість у Палаті представників): збільшити витрати на внутрішні потреби;
головна розбіжність: будувати чи ні стіну на кордоні з Мексикою, щоб зупинити нелегальних мігрантів (вимога Трампа).
"Минулого тижня Білий дім направив міністра фінансів Стівена Мнучіна на зустріч зі спікеркою Палати представників Конгресу, демократкою Ненсі Пелосі, пише видання The Hill. Воно зазначає, що демократи розцінили це крок за сигнал готовності адміністрації укласти угоду", – йдеться в публікації.
Трамп підписав тимчасовий бюджет
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Трамп виступив із екстреним зверненням до нації через посилення гуманітарної кризи в країні. Він запропонував Демократичній партії підтримати виділення 5,7 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою в обмін на надання деяких преференцій мігрантам.
22 грудня 2018 Конгрес США не зміг узгодити проєкт бюджету країни, через що почалося часткове закриття урядових установ.
Через конфлікт щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою, Трамп заявив про "гуманітарну кризу" в країні і поклав відповідальність за "шатдаун" на демократів, які не підтримали його передвиборчу обіцянку.
Трамп побив рекорд за тривалістю "шатдауну" за всю історію США. Остання тривала зупинка трапилася в грудні 1995 – січні 1996 рр. Вона зберігалася 21 день.
26 січня президент США погодився відновити роботу уряду на три тижні (до 15 лютого).
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