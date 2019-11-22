Над США нависла загроза грошового колапсу: Трамп зважився на рішучі заходи

Президент США Дональд Трамп вкотре підписав тимчасовий бюджет на 2020 рік. Це має врятувати від так званого "шатдауну" – зупинки фінансування держустанов.

Тимчасовий бюджет діятиме до 20 грудня. Про це глава держави повідомив журналістам, передає "Інтерфакс-Україна". Попередній діяв до 21 листопада. "Підписання документа про нове тимчасове фінансування надає Конгресу ще один місяць для узгодження річного бюджету", – повідомляє агентство.

У США не можуть ухвалити бюджет через розбіжності між партіями, на що витрачати кошти, а на що скоротити витрати.

Хто чого вимагає:

республіканці (контролюють Сенат): збільшити – на оборону, скоротити – на охорону здоров'я;

демократи (більшість у Палаті представників): збільшити витрати на внутрішні потреби;

головна розбіжність: будувати чи ні стіну на кордоні з Мексикою, щоб зупинити нелегальних мігрантів (вимога Трампа).

"Минулого тижня Білий дім направив міністра фінансів Стівена Мнучіна на зустріч зі спікеркою Палати представників Конгресу, демократкою Ненсі Пелосі, пише видання The Hill. Воно зазначає, що демократи розцінили це крок за сигнал готовності адміністрації укласти угоду", – йдеться в публікації.

Трамп підписав тимчасовий бюджет

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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