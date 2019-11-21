В Україні введуть електронні довіреності: кого це торкнеться

В Україні збираються ввести електронні довіреності. Їх будуть підтверджувати електронним цифровим підписом (ЕЦП). У деяких випадках це допоможе захиститися від рейдерства.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook. За його словами, нотаріуси, крім видачі довіреностей на звичайних паперових бланках, зможуть видавати електронні у вигляді PDF-файлу з накладенbv цифровим підписом.

"Уявіть, що вам потрібно терміново передати довіреність у іншое місто (чи навіть просто в інший район). І замість того, щоб передавати паперовий бланк поштою або їхати кудись, ви просто скидаєте її, кому потрібно, поштою або в месенжер!" – описав одну з переваг Дубілет.

Інша сильна сторона полягає в тому, що документи з електронним підписом більш захищені від підробок. Відомо, що частина випадків рейдерства відбуваються через підроблені бланки довіреностей.

"Можливо, якоїсь миті Мін'юст ухвалить, що для ризикових операцій паперові довіреності не влаштовують, а система прийматиме лише електронні. Це буде ще один крок у боротьбі з рейдерством", – написав Дубілет.

За його словами, для впровадження нової системи в Україні вже все є. У нотаріусів є електронний підпис, тож потрібно лише змінити деякі закони й підзаконні акти. Зараз у Кабміні працюють над цим з Мін'юстом і Нотаріальної палатою. Незабаром закон можуть внести до Верховної Ради, а чинності він набуде наступного дня після ухвалення.

Дубілет додав, що на першому етапі електронні довіреності будуть лише доповненням до звичайних паперових.

Дубілет розповів про елекртонні довіреності

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд розробив новий фактор авторизації для реєстраторів, що допоможе знизити рівень рейдерства в Україні.

Дубілет заявив, що проблема боротьби з рейдерством є надуманою і вирішується змінами ряду законодавчих актів.

Раніше Дубілет заявив, що для захисту від рейдерства хочуть також СМС-ками сповіщати власників, якщо без їхнього відома щось буде змінюватися в реєстрах.

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