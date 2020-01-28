Уже вніс до декларації: Лещенко повідомив про велику виплату від "Укрзалізниці"

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Серей Лещенко в середині січня 2019 року отримав виплату в розмірі 136 тис. гривень.

Інформацію про це він вніс в електронну декларацію 25 січня. Згідно з документом, 136330 гривень отримано як "гонорар і інші виплати за цивільно-правовими договорами" 15 січня 2020 роки від роботодавця – АТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо, члени правління "Укрзалізниці" у 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень на місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.

Декларація Сергія Лещенка

Доходи Лещенка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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