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28 січня • оновлено в 18:37
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Уже вніс до декларації: Лещенко повідомив про велику виплату від "Укрзалізниці"

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Член наглядової ради "Укрзалізниці" Серей Лещенко в середині січня 2019 року отримав виплату в розмірі 136 тис. гривень.

Інформацію про це він вніс в електронну декларацію 25 січня. Згідно з документом, 136330 гривень отримано як "гонорар і інші виплати за цивільно-правовими договорами" 15 січня 2020 роки від роботодавця – АТ "Укрзалізниця".

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Нагадаємо, члени правління "Укрзалізниці" у 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень на місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.

Декларація Сергія Лещенка

Декларація Сергія Лещенка

Доходи Лещенка

Доходи Лещенка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Скандал навколо "Укрзалізниці" Зарплати в Україні Декларації про доходи чиновників
Особа
Сергій Лещенко
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
это чтож -теперь пол Украины спать не будет от этого необоснованного обогащения : ПУСТЬ ПОКАЖЕТ СВОЮ рекомендацию для Зализницы стоимостью 10 тыс бакинских- видимо их показывали в "Путевой Стране " ?
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