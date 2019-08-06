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"Укрзалізниця" раптово запустила потяги на Донбас: подробиці

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"Укрзалізниця" відновила рух приміських потягів на ділянці "Маріуполь - Південнодонбаська". Електрички там не їздили останні 5 років.

Про це повідомляє прес-служба компанії. "Для відновлення безпечного курсування поїздів на цій дільниці регіональна філія "Донецька залізниця" АТ "Укрзалізниця" спільно з фахівцями штабу ООС перевірили та підготували інфраструктуру. Рух приміських поїздів від Волновахи до станції Південнодонбаська через станцію Велико-Анадоль не здійснювався з 2014 року", - кажуть в УЗ.

На цій ділянці будуть їздити чотири електрички - №6162, №6105, №6108 та №6181.

Станція "Південно-Донбаська"

Станція "Південно-Донбаська"

"УЗ"

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Поїзд № 6162 Маріуполь - Південнодонбаська відправлятиметься зі станції Маріуполь о 5:25, а прибуватиме на станцію Південнодонбаська о 7:50.

Поїзд № 6105 Південнодонбаська - Маріуполь буде виїжджати зі станції Південнодонбаська о 8:05, а в Маріуполь прибуватиме о 10:39.

Поїзд № 6108 Маріуполь - Південнодонбаська відправлятиметься зі станції Маріуполь о 17:19, а на Південнодонбаську прибуватиме о 19:50.

Поїзд № 6181 Південнодонбаська - Маріуполь буде виїжджати від станції Південнодонбаська о 20:05, і прибувати до Маріуполя о 22:33.

"Укрзалізниця" раптово запустила потяги на Донбас: подробиці

"УЗ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Укрзалізниці" назвали неправдивою інцидент з майбутніми депутатами від партії "Слуга народу", які поверталися з Трускавця до Києва і "забрали" місця у пасажирів поїзда.

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Тема
"Укрзалізниця"
Місце
Україна
Теги
Донбас потяг
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