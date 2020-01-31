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31 січня • оновлено в 19:40
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"Укрзалізниця" раптово обмежила пільги пасажирам: що трапилося

2.8т
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"Укрзалізниця" тимчасово припинила продаж залізничних квитків зі студентською пільгою через онлайн-сервіси.

Про це в п'ятницю, 31 січня, повідомила пресслужба державної компанії на своїй сторінці в Facebook. Такі обмеження УЗ пояснила технічними роботами в реєстрі Міністерства освіти України.

Уточнюється, що послуга буде недоступна з 17:00 31 січня до 15:00 2 лютого. УЗ радить студентам купувати квитки з пільгою в цей період у залізничних касах.

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"Укрзалізниця" обмежила пільги пасажирам

"Укрзалізниця" обмежила пільги пасажирам

tvoemisto.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Пільги в Україні
Місце
Україна
Теги
Пільги квитки на поїзд Укрзалізниця
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
онижедетам льготы не нужны,они по безвизу у Выдэнь ездят каву сербать регулярно,по пять эурив за кухлык,на большой перемене.
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