"Укрзалізниця" раптово обмежила пільги пасажирам: що трапилося

"Укрзалізниця" тимчасово припинила продаж залізничних квитків зі студентською пільгою через онлайн-сервіси.
Про це в п'ятницю, 31 січня, повідомила пресслужба державної компанії на своїй сторінці в Facebook. Такі обмеження УЗ пояснила технічними роботами в реєстрі Міністерства освіти України.
Уточнюється, що послуга буде недоступна з 17:00 31 січня до 15:00 2 лютого. УЗ радить студентам купувати квитки з пільгою в цей період у залізничних касах.
"Укрзалізниця" обмежила пільги пасажирам
tvoemisto.tv
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно:
Глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов попросив наглядову раду компанії розглянути питання його звільнення.
Про звільнення Кравцова в листопаді 2019 року висловився прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, в компанії "абсолютно дика" корупція.
29 січня Кабінет міністрів погодив звільнення глави АТ "Укрзалізниця".
При цьому в УЗ відмовилися повідомити розмір зарплати ексгендиректора Кравцова. Після розірвання контракту він отримає чималу компенсацію.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Пільги в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".