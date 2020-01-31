"Укрзалізниця" раптово обмежила пільги пасажирам: що трапилося

"Укрзалізниця" тимчасово припинила продаж залізничних квитків зі студентською пільгою через онлайн-сервіси.

Про це в п'ятницю, 31 січня, повідомила пресслужба державної компанії на своїй сторінці в Facebook. Такі обмеження УЗ пояснила технічними роботами в реєстрі Міністерства освіти України.

Уточнюється, що послуга буде недоступна з 17:00 31 січня до 15:00 2 лютого. УЗ радить студентам купувати квитки з пільгою в цей період у залізничних касах.

"Укрзалізниця" обмежила пільги пасажирам tvoemisto.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно:

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