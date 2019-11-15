"Успішно захищаємося": у "Нафтогазі" відповіли на нападки Путіна про транзит газу

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує винятково російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

Так він відповів на заяву російського президента про те, що існує ризик припинення транзиту газу через Україну. За його словами, Україна фізично імпортує газ з території трьох країн ЄС, використовуючи діючі газопроводи.

"Орім "Нафтогазу" їх використовує ще багато інших європейських компаній. Наприклад, такий енергетичний гігант як Shell. А також декілька десятків інших відомих міжнародних компаній. Вони купують цей газ на ринку ЄС, де доля "Газпрому" почала знову скорочуватись і становить наразі близько 32%. Тобто, називати весь газ на ринку ЄС російським точно не коректно", – написав Коболєв у Facebook.

Також він заявив, що "Нафтогаз" ніколи не відмовлявся купувати газ у "Газпрому" за справедливими ринковими цінами. "Ситуація тут діаметрально протилежна – це "Газпром" відмовляється виконувати свої зобов'язання за діючим контрактом", – сказав Коболєв.

Також глава "Нафтогазу" зазначив, що компанія не подавала нових позовів проти "Газпрому". "Ми захищаємось в арбітражі та судах проти позовів, поданих проти нас "Газпромом". Захищаємось успішно зараз і надалі будемо сумлінно відстоювати інтереси Української держави", – написав Коболєв.

При цьому він підтвердив, що Україна має зобов'язання щодо впровадження європейського законодавства до кінця 2019 року. Тому від Верховної Ради залежить, коли вона розблокує підписання вже прийнятого законопроекту 2239-1 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу"".

Коболєв відповів Путіну про транзит

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

Європейська комісія відмовилася коментувати заяву міністра енергетики України Олексія Оржеля про готовність припинити транзит російського газу.

Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну обернеться негативними наслідками для української промисловості та рядових споживачів.

Монобільшість Верховної Ради у четвер, 31 жовтня, підтримала законопроєкт про проведення анбандлінгу НАК "Нафтогаз України". Цей процес передбачає відокремлення від компанії газотранспортної системи.

Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!