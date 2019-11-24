"Ускладнили життя Росії": озвучено прогноз, чого чекати Україні в газовій війні

НАК "Нафтогаз України" багатомільярдними позовами сильно ускладнив життя російському "Газпрому", однак РФ не має наміру повертати гроші, щоб "зберегти обличчя".

Про це заявив в ефірі ObozTV експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Геннадій Рябцев, коментуючи пропозицію Росії продовжити транзит газу через територію України в обмін на відмову від судових претензій.

Як зазначив експерт, "Нафтогаз" не збирається відмовлятися від будь-яких позовів, тим більше від результативних, які зобов'язують "Газпром" виплатити чималі суми.

"Варто віддати належне, щодо судових позовів вони дуже ускладнили життя "Газпрому" по всьому світу, тому що навіть для того, щоб випустити облігації і потім отримати відповідні кошти, у нього час від часу виникають проблеми. Ми знаємо, що "Газпром" відмовляється від деяких планів через те, що можуть бути застосовані санкції з примусової виплати боргу, який призначений за ним відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу", – заявив він.

За словами Рябцева, позови до російської монополії штампуються і юридична фірма, найнята "Нафтогазом", відпрацьовує свої кошти.

"На жаль, поки що це тільки витрати української сторони і "Нафтогазу", оскільки жодних виплат з російської сторони не було. У мене великий сумнів, що "Газпром" виплатить якусь суму, навіть ту, яка визначена відомим рішенням на 2,5 млрд доларів. Це означає втратити обличчя, особливо з урахуванням того, що ми говоримо "Газпром" і думаємо про Путіна, говоримо Путін – думаємо про "Газпромі", – уклав експерт.

delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

"Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію про продовження на рік контракту з транзиту газу. Росія готова постачати газ, якщо тільки Україна відмовиться від багатомільярдних позовів до "Газпрому".

Крім того, Росія чекає від України рішення про закупівлю газу з 2020 року безпосередньо у неї, а не у посередників в Європі.

Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

У свою чергу, Україна заявляє про готовність до зупинки транзиту з 1 січня.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram