Виробник дронів DJI блокуватиме в Україні своє обладнання

Великий китайський виробник квадрокоптерів DJI почне блокувати свої дрони, якщо вони не призначені для використання в певному регіоні. Нові правила стосуються і України.

Раніше користувачі стикалися з тим, що при покупці дрон блокувався через те, що був заявлений як крадений. Тепер же пристрої блокуватимуть, якщо вони не відповідають регіону, для продажу в якому їх виробили, повідомляє AIN.

Про це розповів представник одного з українських дистриб'юторів цього бренду Валерій Яковенко. "Зараз компанія почне використовувати інструменти, які блокують дрони при невідповідності регіону, для якого їх було виготовлено. Крім цього, компанія додатково приділятиме увагу пристроям для комерційної та виробничої експлуатації", – сказав Яковенко.

Блокування дронів

Це означає, що купити дрон DJI в іншій країні, завезти його в Україну і користуватися буде неможливо: при спробі включити пристрій перевірятиметься країна його призначення і координати активації.

Також компанія сильніше стежитиме за тим, щоб бізнес закуповував обладнання лише у авторизованих B2B-дистриб'юторів (в Україні це DroneUA (Smart Trading) і ТОВ "Квадрокоптер"

Як повідомляв OBOZREVATEL, електронну акцизну марку, за допомогою якої в Україні боротимуться з продажем контрафактного алкоголю, буде запущено 1 травня 2020 року.

Бюджет України після початку боротьби з тіньовим ринком алкоголю в листопаді і грудні 2019 року одержав додатково близько 400 млн гривень акцизного податку.

Українські митники затримали партію підроблених светрів бренду Lacoste, які під виглядом оригінальних намагалися ввезти з Туреччини.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!