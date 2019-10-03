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3 жовтня • оновлено в 14:03
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/ Ринки та компанії

"Уряд корумпований": у США ополчилися проти України

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У США готують законопроєкт, який заборонить американським топчиновникам вести бізнес в Україні – щоб вони не "обросли" корупційними зв'язками.

Під заборону також потраплять їхні найближчі родичі. Документ анонсував сенатор-республіканець Джон Кеннеді, передають "Українські новини".

"За словами сенатора, підготовлений ним проєкт закону позбавить членів сімей конгресменів, сенаторів, міністрів, віцепрезидента й президента можливості "працювати консультантами, співробітниками, незалежними підрядниками або членами ради директора в українських компаніях, володіти понад 5% акцій будь-яких підприємств, які ведуть бізнес в Україні або з Україною", – йдеться в матеріалі.

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У заяві Кеннеді зазначено, що уряд України "історично корумпований", і "старші члени нашого уряду не повинні бути частиною цієї поведінки".

"Мій законопроєкт усуне будь-які прояви недоречності або потенційного конфлікту інтересів для будь-якого найближчого члена сім'ї високопоставленого чиновника Сполучених Штатів. Кращий спосіб протистояти спокусі – це правильне виховання, сильний набір цінностей і жорсткі закони", – додав Кеннеді.

Він планує подати проєкт закону, щойно Конгрес повернеться з двотижневої перерви 14 жовтня.

"Уряд корумпований": у США ополчилися проти України

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний інспектор Державного департаменту США Стів Лінк проведе терміновий брифінг у Конгресі США щодо України.

Розшифрування запису телефонної розмови президентів України і США було опубліковане не в повному обсязі. Там зникло мінімум 20 хвилин.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
США
Тег
конгрес США
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
к сожалению трамп агент путина оказался прав что Украина корумпирована
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Мир Миру
Мир Миру
У звіті Антикорупційного бюро немає місця для анекдотів. Коли він буде представлений на читання до ВР?
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Помакрячили пендосы Украину...
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