"Уряд корумпований": у США ополчилися проти України

У США готують законопроєкт, який заборонить американським топчиновникам вести бізнес в Україні – щоб вони не "обросли" корупційними зв'язками.

Під заборону також потраплять їхні найближчі родичі. Документ анонсував сенатор-республіканець Джон Кеннеді, передають "Українські новини".

"За словами сенатора, підготовлений ним проєкт закону позбавить членів сімей конгресменів, сенаторів, міністрів, віцепрезидента й президента можливості "працювати консультантами, співробітниками, незалежними підрядниками або членами ради директора в українських компаніях, володіти понад 5% акцій будь-яких підприємств, які ведуть бізнес в Україні або з Україною", – йдеться в матеріалі.

У заяві Кеннеді зазначено, що уряд України "історично корумпований", і "старші члени нашого уряду не повинні бути частиною цієї поведінки".

"Мій законопроєкт усуне будь-які прояви недоречності або потенційного конфлікту інтересів для будь-якого найближчого члена сім'ї високопоставленого чиновника Сполучених Штатів. Кращий спосіб протистояти спокусі – це правильне виховання, сильний набір цінностей і жорсткі закони", – додав Кеннеді.

Він планує подати проєкт закону, щойно Конгрес повернеться з двотижневої перерви 14 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний інспектор Державного департаменту США Стів Лінк проведе терміновий брифінг у Конгресі США щодо України.

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