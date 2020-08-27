Ураган "Лаура" підняв до максимуму ціни на нафту

Світові ціни на нафту продовжили зростання. У четвер, 27 серпня, котирування тримаються поблизу п'ятимісячних максимумів через ураган "Лаура", який вирує у Мексиканській затоці.

Ціни на сировину марки Brent піднялися до $45,8 за барель – зростання склало 0,35%. А вартість нафти марки WTI досягла позначки в $43,42 за барель, однак збільшення ціни зовсім незначне – на 0,06%. Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:20 за київським часом.

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTi TheICE

Через що дорожчає нафта

Ціни на сировину ростуть через ураган "Лаура", який вирує у "нафтоносній" Мексиканській затоці, повідомив "Інтерфакс".

"Ураган, якому вже присвоєно четверту категорію, посилився в середу. Американські нафтогазові компанії в Мексиканській затоці були змушені призупинити роботу майже 90% видобувних потужностей", – йдеться в матеріалі.

Також на ціни вплинуло зниження запасів нафти і бензину в США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в середу, 26 серпня, пішли вгору через ураган "Лаура". Вартість бареля марки Brent виросла до $46, а ціни на американську нафту марки WTI перевищили позначку $43,3 за барель.