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Ураган "Лаура" підняв до максимуму ціни на нафту

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
1,5 т.
Ураган 'Лаура' підняв до максимуму ціни на нафту

Світові ціни на нафту продовжили зростання. У четвер, 27 серпня, котирування тримаються поблизу п'ятимісячних максимумів через ураган "Лаура", який вирує у Мексиканській затоці.

Ціни на сировину марки Brent піднялися до $45,8 за барель – зростання склало 0,35%. А вартість нафти марки WTI досягла позначки в $43,42 за барель, однак збільшення ціни зовсім незначне – на 0,06%. Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:20 за київським часом.

Ціни на нафту Brent

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTi

Ціни на нафту WTi TheICE

Через що дорожчає нафта

Ціни на сировину ростуть через ураган "Лаура", який вирує у "нафтоносній" Мексиканській затоці, повідомив "Інтерфакс".

"Ураган, якому вже присвоєно четверту категорію, посилився в середу. Американські нафтогазові компанії в Мексиканській затоці були змушені призупинити роботу майже 90% видобувних потужностей", – йдеться в матеріалі.

Також на ціни вплинуло зниження запасів нафти і бензину в США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в середу, 26 серпня, пішли вгору через ураган "Лаура". Вартість бареля марки Brent виросла до $46, а ціни на американську нафту марки WTI перевищили позначку $43,3 за барель.

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Світові ціни на нафтуWTIBrentнафта
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