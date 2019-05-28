Унікальний шанс: на українців влітку чекає сплеск на ринку праці

В Україні влітку традиційно знижується рівень безробіття, знижується конкуренція на вже відкриті вакансії у зв'язку із відпустками і збільшується кількість звільнених робочих місць.

Про те, які додаткові робочі місця можуть з'явитися для українців влітку і як скористатися своїм шансом — у матеріалі OBOZREVATEL.

Як ринок праці змінюється влітку

Кількість вакансій зростає. Найлегше влітку знайти своє місце тим здобувачам, які шукають роботу без спеціальних навичок. Найперше йдеться про офіціантів, помічників кухарів, різноробів. Влітку у великі міста з'їжджаються туристи, відкриваються літні майданчики, розширюється штат у кафе і ресторанах, починається активна фаза ремонтів і будівництва.

Робота в Україні pixabaу

З іншого боку, частина українців їде на сезонні роботи до Польщі та інші найближчі країни, тому загострюється проблема дефіциту робітників. HR-експерт Олександр Білоус зазначає: у 2018-му найбільша кількість вакансій спостерігалося саме у червні. Така сама тенденція, вважає кадровик, повториться і в цьому році. Залежно від ресурсу, великі кадрові портали вже демонструють приріст 5-10%.

"Перевезення, продаж насіння, продаж будівельних матеріалів, овочів, фруктів, все, що пов'язане з фермерством, туристичним бізнесом, все це влітку розквітає, а взимку впадає у сплячку", — пояснює Білоус.

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко нагадує: літо також період активної фази роботи з боку аграріїв. Вони ж зі свого боку формують левову частку експортного виторгу і дають робочі місця в невеликих населених пунктах.

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"Офіціанти, прибиральниці, покоївки в пансіонати і готелі, кухарі, продавці у курортні міста і ще десятки інших вакансій переживають річний сплеск. Проблема полягає в тому, що подібна сезонна зайнятість завершується. Для студентів, тимчасово безробітних це непоганий шанс отримати зайнятість до моменту, поки не знайдеться стабільніший варіант", — розповідає Білоус.

Літні місяці і рання осінь — найактивніші для ринку праці, додає дослідник Лідія Ткаченко. "Зростає зайнятість, зменшується безробіття. Є певна сезонність за рахунок студентів, у яких літні канікули, старшокласників. Більше робочих місць у торгівлі (вулична), туризмі, будівництво активізується, особливо якщо говорити про будівництво у приватному секторі, активно роблять ремонти. Зростає сільське господарство, треба збирати урожай", — розповідає вчений.

Найкращий час для нової роботи

Влітку для офісних працівників починається сезон відпусток. "Що це означає? Люди потрібні, вакансій багато, а претендентів мало. Дуже часто українці перед тим, як звільнитися, беруть собі відпустку. А ще частіше беруть відпустку і потім вирішують звільнятися. Тому спостерігається певна міграція трудових ресурсів з однієї компанії до іншої", — розповідає Білоус.

Робота в Україні pixabaу

Саме літо — чудовий період, щоб знайти собі нову роботу. Конкуренція в цей час на ринку праці менша, тому і шанси отримати "роботу мрії" вищі.

"Я б радила не чекати літа чи осені. Зараз ринок праці дуже гнучкий. Ситуація, коли працівники боялися змінювати робочі місця і залишалися аж до останнього моменту на одному місці, вже позаду. Особливо це стосується того покоління, яке ось тільки отримало освіту. Ринок праці не зупиняється ніколи, завжди з'являються різні можливості, — розповідає експерт з особистісного росту Валентина Хомут.

Експерти сходяться на думці: сезонні коливання на ринку дають додаткові шанси для успішного працевлаштування, однак вони не повинні диктувати свої правила. У будь-якому разі, головна проблема на українському ринку праці це не відсутність робочих місць, а дефіцит кадрів.

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