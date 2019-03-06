"Укрзалізниця" осоромилася з монополістами: постачальники палива озвучили свою версію

Компанія Azmol British Petrochemiclas не погодилася з твердженням керівника проекту "Zалізніця без Корупції" Володимира Даценка про те, що стала одним з монопольних постачальників масел для "Укрзалізниці".

На підприємстві озвучили свою версію скандалу і спростували причетність до схем. Там уточнили, що за відкритими даними системи ProZorro за період з початку 2018 року "Укрзалізниця" провела 44 тендера по олив і мастильних матеріалів. Azmol British Petrochemiclas брало участь у 16 з них, що є третьою частиною від усіх проведених тендерів за період. "Ствердження того, що ціни від виробників на 30% вище ринкових — нічим не підтверджена інформація, в силу відкритих торгів та відсутності будь-яких перешкод брати участь в торгах іншим учасникам ринку. У відкритих торгах може брати участь будь-який виробник, а в разі дискримінаційної поведінки організатора аукціону є можливість звернутися в Антимонопольний комітет України", — підкреслили в компанії.

Крім того, в Azmol British Petrochemiclas не підтвердили інформацію про 600 млн грн збитків для держбюджету в 2018 році у зв'язку з нібито непрозорою співпрацею "Укразалізниці" та зазначеної компанії.

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"Наведена в статті цифра в 600 млн грн розходиться зі змістом поданої інформації в інтерв'ю. Крім того, показник збитку завищення ціни в 30% не є підтвердженим жодним документом, і є оціночним судженням Володимира Даценка, яке не може подаватися як фактична інформація", — йдеться в офіційній заяві постачальника масел для "Укрзалізниці".

Крім усього в Azmol British Petrochemiclas підкреслили, що підприємство не належить Олександру Пономарьову, про що свідчать статутні документи, що знаходяться у відкритому доступі.

"Володимир Доценко так само висловив своє оцінне судження, що інших міжнародних і українських постачальників дискваліфікують, що не є достовірною інформацією і спотворює суть системи ProZorro. Інформація про всі тендери знаходиться у відкритому доступі. Крім того, будь-який охочий може подати скаргу при проведенні торгів, яка може розглядатися окремо в незалежності від перебігу торгів", — стверджують в компанії.

"Далі в своєму інтерв'ю Володимир Даценко наводить свої оціночні судження того, що ВАТ "Укрзалізниця" постачають неякісним паливом, нарікає на критичність і безконтрольність цієї ситуації. Тобто у випадку з мастильними матеріалами контроль якості і безпеки — це негативний вплив, в іншому випадку безконтрольність за його ж словами — теж негативний вплив. Це є прямим доказом необґрунтованості прийняття інформації як цілісної і правдивої", — додали її представники.

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