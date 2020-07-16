"Укрзалізницю" викрили в проведенні "чорних тендерів": розкрито неприпустимі порушення

Під час карантину компанія "Укрзалізниця" потрапила в скандал через проведення двох ідентичних тендерів на закупівлю паливно-мастильних матеріалів на загальну суму понад 260 млн грн.

Як сказано в матеріалі OBOZREVATEL, йдеться про тендери UA-2019-12-19-000033-b і UA-2019-12-19-000033-a. Заявки на участь у торгах подали відразу 7 компаній: ТОВ "Араз Ойл", ТОВ "Торум", ТОВ "Август Пром", ТОВ "КСМ Трейд", ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Хілл Корпорейшн Юкрейн", ТОВ "Корнет Холдинг", ТОВ "Міро".

Двох претендентів на участь – азербайджанську компанію "Араз Ойл" і "Міро", зареєстровану в Бердянську, тендерний комітет УЗ відсіяв відразу. Решту до аукціону допустили – щоправда, усього на кілька годин: саме стільки на сайті Прозоро напроти всіх 5 претендентів був статус "допущені до аукціону".

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Далі УЗ різко скасувала допуск для 3 компаній із 5 допущених. За право постачати пально-мастильні матеріали державному монополісту залишилися змагатися ТОВ "Хілл Корпорейшн Юкрейн" і ТОВ "Корнет Холдинг".

Журналісти встановили: трьох учасників від участі в аукціоні усунули з надуманих причин, тоді як тим, кого вирішили допустити, "пробачили" реальні порушення.

Так, наприклад, директор ТОВ "КСМ-Трейд" Олексій Буйницький розповідав журналістам: його компанії в УЗ відмовили під приводом відсутності декількох сторінок у наданих ТУ на продукцію. У компанії вважають відмову протиправною: усю інформацію про предмет закупівлі – масла ГТ-50 – було надано, а відсутні сторінки стосуються продукції, яка не має ніякого відношення до аукціону. Ці сторінки в "КСМ-Трейд" вирішили вилучити на прохання заводу-виготовлювача, який заборонив розголошувати інформацію, що становить комерційну таємницю. Чим не влаштувала УЗ інша продукція, яку пропонував цей учасник, за словами Буйницького, тендерний комітет взагалі ніяк не аргументував.

Схожа історія трапилася і з іншими двома усунутими претендентами на участь у тендері.

"До того ж, побачивши "смітинку в оці" у трьох усунутих компаній, тендерний комітет не помітив "колоди" у тих, хто згодом виграв тендери. Так, наприклад, казахська компанія "Хілл Корпорейшн Юкрейн" надала декларації відповідності на пропоновану продукцію, що не відповідають нормам ДСТУ. Це – грубе порушення чинного законодавства, яке однозначно повинно було привести до відмови в участі в тендері. Однак цього не трапилося – компанія не тільки була допущена до участі в аукціоні, а й виграла один з тендерів на суму понад 100 млн", – сказано в матеріалі.

Ще більше порушень допустив другий фаворит торгів – компанія "Корнет Холдинг". Її декларації теж не відповідають вимогам ДСТУ, а до того ж у складі пропозицій учасник надав технічне завдання, яке не було погоджено й не відповідає вимогам, встановленим у тендерній документації. Але це не стало підставою для усунення цього учасника. Ба більше: саме ця компанія була визначена переможцем у другій закупівлі.