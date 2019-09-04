"Укрзалізницю" викрили в нових фактах корупції і поскаржилися Зеленському

Президенту України Володимиру Зеленському поскаржилися на керівника "Південно-Західної залізниці" Романа Веприцького і афери, які нібито були при запуску "Бориспільського експреса".

Відкритий лист до глави держави від імені українських залізничників з'явилося в групі "Форум залізнічінків України" в Facebook.

Зокрема, там сказано, що при будівництві залізниці в аеропорт, без оформлення через Кабмін із запасу, створеного для забезпечення військових перевезень, було взяти вісім прогонових мостових конструкцій. При цьому їх не перевіряли.

"Вилучені з мобрезерву прогонові споруди, які пролежали на збереженні від 46 до 50 років, перед укладенням їх при будівництві "Бориспільского експресу" не проходили випробування державної незалежної бруківці інспекції, що є загрозою безпеки руху поїздів і пасажирів", – сказано у відкритому листі.

Фейковий ремонт і крадіжки матеріалів

Також автори пишуть, що рейкові автосуби PA 620M, виготовлені в Польщі в 2005-2008 роках, мали наднормативний пробіг і потребували капремонту. Замість цього їм провели косметичний ремонт. "А переборку двигунів провела без тендеру приватна фірма в автомайстернях-гаражах м. Буча", – йдеться в листі.

У скарзі до президента сказано про нібито крадіжку 65 тис. кубометрів гранітного відсіву, який використовувався для будівництва залізничної колії "Бориспільського експреса".

"Згідно проекту необхідно 145 тис кубометрів відсіву. Але фактично використано 210 тис. Перевитрата документально не оформлено. Фактично різницю 65 тис. кубометрів вкрадено. У даний момент Роман Веприцький намагається "списати" перевитрату, намагається надавити на директора Київдіпротранс з метою внести зміни до проекту", – йдеться в листі.

Підозрілі тендери

Крім того, у відкритому листі президенту Зеленському скаржаться на підозрілі тендери. Зокрема, ТОВ "Рілейд" отримала контрактів, пов'язаних з "Бориспільським експресом" на 28 млн грн. Ця фірма, за даними авторів листа, має статутний фонд 100 грн і зареєстрована в квартирі, де окрім неї "прописано" ще 800 юросіб.

"Роботи, за які так щедро Роман Веприцький платить лівим фірмам з кишені залізниці, насправді виконувалися залізничниками і навіть" заробітчанами", яких привозили щоранку автобусом від м. Вокзальна", – стверджують автори звернення.

Ще одна підозріла операція – розробка програмного забезпечення для маршруту "Київ - Бориспіль". У листі сказано, що весь квитковий сревіс booking.uz.gov.ua "Укрзалізниці" обійшовся в суму близько 6,5 млн грн. Тоді як для одного "Бориспільського експреса" – в 21 млн грн.

"У три рази дорожче, ніж для всіх маршрутів країни", – відзначають автори листа.

Є питання у залізничників і до тендерів з охорони залізничних об'єктів, в яких перемагають сумнівні охоронні фірми.

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"Ми, небайдужі залізничники, просимо вас, шановний президенте, виконати ваші обіцянки на предмет боротьби з корупцією, доручити відповідним органам і структуамі перевірити і розібратися у всіх вищевикладених фактах з метою недопустітіть подальшу розруху залізниці", – так закінчено звернення до глави держави.

Форум Залізничників України

Форум Залізничників України

Форум Залізничників України

Залізничники написали відкритого листа Зеленському Форум Залізнічніків України

На Романа Веприцького поскаржилися президенту

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