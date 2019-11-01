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1 листопада • оновлено в 16:01
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/ Ринки та компанії

"Укрзалізниця" звільнить половину персоналу: що відомо про радикальну ініціативу

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У 2020 році "Укрзалізниця" заради економії коштів скоротить 50% адміністративного персоналу, який не пов'язаний з перевезеннями. Працівникам, які залишаться, пообіцяли збільшити зарплати.

Про це для проекту "12 осіб стратегії Укрзалізниці" заявив член правління компанії Желько Марчек, повідомили у пресслужбі компанії. За його словами, сьогодні на оплату праці УЗ витрачає половину доходів, тоді як у Польщі чи Казахстані цей показник удвічі менший.

Щоб знизити витрати і підвищити зарплати співробітникам, які залишаться, в компанії вирішили провести скорочення. Вибір такого шляху там в тому числі пояснюють досвідом Німеччини і Польщі.

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"Укрзалізниця" платить зарплату дроворубам, лісничим та танцюристам. На балансі компанії – сотні підприємств, непов'язаних із залізничними перевезеннями. Ця радянська спадщина змушує нас сплачувати комунальні послуги й податок на землю. У той час, коли з 200 об'єктів соціальної сфери прибутковими є лише 10! Отже, активів, які не стосуються колій, рухомого складу та засобів зв'язку нам доведеться позбутися. Персонал скоротити", – сказав Марчек.

За його словами, скорочувати 120 тис. працівників за один рік, як говорили раніше, "Укрзалізниця" не буде. Процес розтягнуть на 3-5 років. Для цього вже є дорожня карта.

"У 2020 році починаємо скорочувати адміністративний персонал на 40-50%. Усі виробничі функції та кадри буде збережено. Де необхідно, підсилимо. Тут має спостерігатися закономірність: скорочується чисельність та продаються непрофільні активи – суттєво зростає заробітна плата основного виробничого персоналу", – пояснив Марчек.

В "Укрзалізниці" оголосили про масштабне скорочення в 2020 році

В "Укрзалізниці" оголосили про масштабне скорочення в 2020 році

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів прийняв рішення про повернення "Укрзалізниці" в сферу управління Міністерства інфраструктури. В "УЗ" анонсували масштабну реформу.

Нові тарифні ініціативи "Укрзалізниці" щодо підвищення вартості вантажоперевезень вдарять по економіці. Серед очікуваних наслідків – падіння виробництва і скорочення 52 тисяч робочих місць. Такі висновки зробили в державному підприємстві "Укрпромзовнішекспертиза"..

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Тема
звільнення
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
за це стояв майдан,слава бисвису и термосу,сокращенных ждут санузлы в Польше!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Нэзабаром Сравні, а ви продавайте надра і утримуйте синєкур та кровосісів. Це саме ваш "шлях до прогресу"!!!
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