"Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів, готових до запуску з 1 червня

Андрій Довгань Ринки та компанії 10:36, 28.05.2020

"Укрзалізниця" технічно готова розпочати пасажирське сполучення. Кількість поїздів, які готові до запуску з 1 червня, збільшили до 42, і ця кількість може зрости.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі у четвер, 28 травня.

Серед цих поїздів, як уточнили на сайті УЗ, 10 – Інтерсіті+ та 32 – далекого сполучення.

"Укрзалізниця" запустить потяги з 1 червня

Він нагадав, що коли і які рейси можуть відкритися, визначають обласні комісії. Вони вирішують, чи можна послабити карантин та відновити сполучення.

Області, де дозволили відкрити рух:

  • Харківська;

  • Донецька;

  • Луганська;

  • Полтавська;

  • Черкаська.

Дозволу не дали:

  • Чернівецька;

  • Закарпатська.

"Обласні комісії Тернопільської і Хмельницької областей дозволили запустити тільки приміське сполучення. Інші регіони приймуть рішення додатково протягом 28-30 травня", – написав Криклій.

З 1 червня продаж проїзних документів може здійснюватися одразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше.

Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на п'ять швидкісних потягів "Інтерсіті+" та ще на 21 потяг далекого сполучення. Вони почнуть курсувати з 1 червня.

Уже з 1 червня "Укрзалізниця" планує відновити пасажирські перевезення після тривалої перерви через карантин. Поки одні українці активно моніторять старт продажу квитків, інші скаржаться на те, що УЗ так і не повернула гроші за скасовані поїздки.

Коментувати
Економіка Ринки та компанії

Дивіться також

Пушилін "зізнався" в обстрілі мирних жителів терористами: що трапилося

Мріяв про весілля, але вбила куля ворога: що відомо про загиблого на Донбасі воїна

Синіла, непритомніла, але лікарі відмовилися рятувати. Моторошні деталі трагедії з жінкою на Прикарпатті

Справа – труба? Як США зібралися зупинити "Північний потік-2" й залишити "звіра без їжі"

Об'єднати 65 млн українців: Стефанчук пояснив необхідність подвійного громадянства