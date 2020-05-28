"Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів, готових до запуску з 1 червня

"Укрзалізниця" технічно готова розпочати пасажирське сполучення. Кількість поїздів, які готові до запуску з 1 червня, збільшили до 42, і ця кількість може зрости.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі у четвер, 28 травня.

Серед цих поїздів, як уточнили на сайті УЗ, 10 – Інтерсіті+ та 32 – далекого сполучення.

"Укрзалізниця" запустить потяги з 1 червня

Він нагадав, що коли і які рейси можуть відкритися, визначають обласні комісії. Вони вирішують, чи можна послабити карантин та відновити сполучення.

Області, де дозволили відкрити рух:

Харківська;

Донецька;

Луганська;

Полтавська;

Черкаська.

Дозволу не дали:

Чернівецька;

Закарпатська.

"Обласні комісії Тернопільської і Хмельницької областей дозволили запустити тільки приміське сполучення. Інші регіони приймуть рішення додатково протягом 28-30 травня", – написав Криклій.

З 1 червня продаж проїзних документів може здійснюватися одразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на п'ять швидкісних потягів "Інтерсіті+" та ще на 21 потяг далекого сполучення. Вони почнуть курсувати з 1 червня.

Уже з 1 червня "Укрзалізниця" планує відновити пасажирські перевезення після тривалої перерви через карантин. Поки одні українці активно моніторять старт продажу квитків, інші скаржаться на те, що УЗ так і не повернула гроші за скасовані поїздки.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram