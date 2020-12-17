"Укрзалізниця" анонсувала нові потяги "для зимового відпочинку". Список
"Укрзалізниця" з 24 грудня-2020 запустить нові потяги з Ужгорода до Херсона і з Харкова до Ворохти.
Йдеться про маршрути №5/6 та №149/150 відповідно. Як повідомляється на сайті УЗ, ці потяги курсуватимуть через день.
"Завдяки вказаним потягам жителі східних і південних регіонів отримають прямий зв'язок із місцями зимового відпочинку", – зазначили в компанії.
Потяг №5/6:
відправляється з Ужгорода о 16:21;
прибуває в Херсон о 13:59;
у зворотному напрямку – відправляється з Херсона о 15:10;
прибуває до Ужгорода о 13:11.
Зупинки передбачені на таких станціях: Мукачево, Львів, ім. Тараса Шевченка, Долинська, Кривий Ріг, Апостолове.
Потяг №149/150:
відправлятиметься з Харкова о 12:28:
у Ворохту прибуде о 12:02 наступного дня;
у зворотному напрямку – відправлення з Ворохти о 13:51;
прибуття до Харкова о 13:20.
Завдяки цьому потягу можна дістатися до Полтави, Миргорода, Лубен, Гребінки, Борисполя, Києва, Львова, Івано-Франківська та інших міст.
Нагадаємо, УЗ запустила додаткові потяги та відновила рух деяких маршрутів у зв'язку з новорічними святами. Зі списком можна ознайомитися в нашому матеріалі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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У компанії пояснили рішення тим, що за рахунок цього підвищать якість послуг на залізниці.
Нещодавно УЗ ввела можливість замовити в швидкісні потяги "Інтерсіті+" бізнес-ланч.