"Укрзалізниця" анонсувала нові потяги "для зимового відпочинку". Список

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Ринки та компанії
2,7 т.
'Укрзалізниця' запустить додаткові поїзди

"Укрзалізниця" з 24 грудня-2020 запустить нові потяги з Ужгорода до Херсона і з Харкова до Ворохти.

Йдеться про маршрути №5/6 та №149/150 відповідно. Як повідомляється на сайті УЗ, ці потяги курсуватимуть через день.

"Завдяки вказаним потягам жителі східних і південних регіонів отримають прямий зв'язок із місцями зимового відпочинку", – зазначили в компанії.

Потяг №5/6:

  • відправляється з Ужгорода о 16:21;

  • прибуває в Херсон о 13:59;

  • у зворотному напрямку – відправляється з Херсона о 15:10;

  • прибуває до Ужгорода о 13:11.

Зупинки передбачені на таких станціях: Мукачево, Львів, ім. Тараса Шевченка, Долинська, Кривий Ріг, Апостолове.

Потяг №149/150:

  • відправлятиметься з Харкова о 12:28:

  • у Ворохту прибуде о 12:02 наступного дня;

  • у зворотному напрямку – відправлення з Ворохти о 13:51;

  • прибуття до Харкова о 13:20.

Завдяки цьому потягу можна дістатися до Полтави, Миргорода, Лубен, Гребінки, Борисполя, Києва, Львова, Івано-Франківська та інших міст.

Нагадаємо, УЗ запустила додаткові потяги та відновила рух деяких маршрутів у зв'язку з новорічними святами. Зі списком можна ознайомитися в нашому матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаУкрзалізницяквитки на поїздпотяг