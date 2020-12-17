"Укрзалізниця" анонсувала нові потяги "для зимового відпочинку". Список

"Укрзалізниця" з 24 грудня-2020 запустить нові потяги з Ужгорода до Херсона і з Харкова до Ворохти.

Йдеться про маршрути №5/6 та №149/150 відповідно. Як повідомляється на сайті УЗ, ці потяги курсуватимуть через день.

"Завдяки вказаним потягам жителі східних і південних регіонів отримають прямий зв'язок із місцями зимового відпочинку", – зазначили в компанії.

Потяг №5/6:

відправляється з Ужгорода о 16:21;

прибуває в Херсон о 13:59;

у зворотному напрямку – відправляється з Херсона о 15:10;

прибуває до Ужгорода о 13:11.

Зупинки передбачені на таких станціях: Мукачево, Львів, ім. Тараса Шевченка, Долинська, Кривий Ріг, Апостолове.

Потяг №149/150:

відправлятиметься з Харкова о 12:28:

у Ворохту прибуде о 12:02 наступного дня;

у зворотному напрямку – відправлення з Ворохти о 13:51;

прибуття до Харкова о 13:20.

Завдяки цьому потягу можна дістатися до Полтави, Миргорода, Лубен, Гребінки, Борисполя, Києва, Львова, Івано-Франківська та інших міст.

Нагадаємо, УЗ запустила додаткові потяги та відновила рух деяких маршрутів у зв'язку з новорічними святами. Зі списком можна ознайомитися в нашому матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL: