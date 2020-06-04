"Укрзалізниця" відновила ще частину поїздів, що були заборонені у карантин
"Укрзалізниця" у четвер, 4 червня, вперше після карантину запустила поїзди далекого сполучення у напрямку Заходу України.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії у Facebook. "Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 392 продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах. Квитки наразі можна придбати через офіційний сайт компанії та у залізничних касах", – сказано у повідомленні.
Які поїзди запущено
№1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка
№7/8 Київ – Івано-Франківськ
№749/750 Київ – Івано-Франківськ
№29/30 Київ – Ужгород
№98/97 Ковель – Київ
№772/771 Хмельницький – Київ
Які діють правила
У вагони пускають лише пасажирів у захисних масках.
Температуру у пасажирів вимірюють при перевірці квитків у поїздах Інтерсіті та при посадці до вагону у нічних поїздах.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з 5 червня в Україні всі заклади громадського харчування прийматимуть відвідувачів як всередині приміщення, так і на літніх терасах. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 3 червня.
Внутрішнє авіасполучення в Україні буде відновлено з 5 червня, а з 15 червня літаки почнуть літати за кордон.