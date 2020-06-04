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4 червня • оновлено в 17:56
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/ Ринки та компанії

"Укрзалізниця" відновила ще частину поїздів, що були заборонені у карантин

1.3т
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"Укрзалізниця" у четвер, 4 червня, вперше після карантину запустила поїзди далекого сполучення у напрямку Заходу України.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії у Facebook. "Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 392 продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах. Квитки наразі можна придбати через офіційний сайт компанії та у залізничних касах", – сказано у повідомленні.

Які поїзди запущено

  • №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка

  • №7/8 Київ – Івано-Франківськ

  • №749/750 Київ – Івано-Франківськ

  • №29/30 Київ – Ужгород

  • №98/97 Ковель – Київ

  • №772/771 Хмельницький – Київ

Які діють правила

  • У вагони пускають лише пасажирів у захисних масках.

  • Температуру у пасажирів вимірюють при перевірці квитків у поїздах Інтерсіті та при посадці до вагону у нічних поїздах.

Поїзди "Укрзалізниці"

Поїзди "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця"

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 5 червня в Україні всі заклади громадського харчування прийматимуть відвідувачів як всередині приміщення, так і на літніх терасах. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 3 червня.

Внутрішнє авіасполучення в Україні буде відновлено з 5 червня, а з 15 червня літаки почнуть літати за кордон.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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