"Укрзалізниця" замість ремонту поїзда купила два лімузини за 4,5 млн грн кожен, – Лещенко

Компанія "Укрзалізниця" замість ремонту дизель-поїзда придбала два лімузини Audi А8 Long вартістю в 4,5 млн грн кожен.

Про це повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі в понеділок, 14 вересня. За його даними, закупівля відбулася за часів минулого керівника компанії Євгена Кравцова і ретельно приховувалася.

"Покупку оформили без тендеру, а купили через страхову фірму, засновником якої значиться філія "Одеська залізниця". Після цього машини перекинули на баланс Одеської дороги, але боялися експлуатувати, через резонанс, що почався. В результаті, машини стояли в гаражі, припадали пилом, на одній із них зіпсувався акумулятор. Ходять чутки, що машини призначалася для обслуговування одного з перших осіб України часів минулої влади", – написав Лещенко.

Він повідомив, що аудиторську перевірку афери наглядова рада призначила на його вимогу. Було виявлено численні порушення, але результати перевірки півроку не передавали в правоохоронні органи.

"На початку липня наглядова рада зажадала це зробити, але через місяць виявилося, що нічого не сталося. Тільки після чергового мого листа в кінці серпня матеріали були передані в НАБУ", – додав Лещенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" оголосила про проведення трьох тендерів на закупівлю побутової техніки на суму 870 тисяч гривень.

У Вінницькій області у філії "Укрзалізниці" викрили злочинну схему, яка завдала державі збитків на майже 12 мільйонів гривень.

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