"Укрзалізниця" заборонила перевезення 60 компаніям з Росії

"Укрзалізниця" заборонила близько 60 російським компаніям, які потрапили під санкції, перевезення по території України в вагонах і рухомому складі вантажів, зокрема, скрапленого газу.

У прес-службі "Укрзалізниці" зазначили, що таке рішення засноване на указі президента України Петра Порошенка від 14 травня 2018 року №126, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України 2 травня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних і інших обмежувальних заходів".

Заборона введена з 8 червня 2018 року. У список потрапили "Первая грузовая компания", "Федеральная грузовая компания", "СГ Транс", "НефтеТрансСервис", "Рейл-1520", "Сбербанк Лизинг", "Промтрансинвест", "Астон" та інші компанії.

Відзначимо, напередодні підрозділи "Укрзалізниці" не пропустили через російсько-українські прикордонні переходи близько 160 цистерн зрідженого вуглеводневого газу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів.