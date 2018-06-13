"Укрзалізниця" заборонила перевезення 60 компаніям з Росії

"Укрзалізниця" заборонила близько 60 російським компаніям, які потрапили під санкції, перевезення по території України в вагонах і рухомому складі вантажів, зокрема, скрапленого газу.
У прес-службі "Укрзалізниці" зазначили, що таке рішення засноване на указі президента України Петра Порошенка від 14 травня 2018 року №126, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України 2 травня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних і інших обмежувальних заходів".
Заборона введена з 8 червня 2018 року. У список потрапили "Первая грузовая компания", "Федеральная грузовая компания", "СГ Транс", "НефтеТрансСервис", "Рейл-1520", "Сбербанк Лизинг", "Промтрансинвест", "Астон" та інші компанії.
Відзначимо, напередодні підрозділи "Укрзалізниці" не пропустили через російсько-українські прикордонні переходи близько 160 цистерн зрідженого вуглеводневого газу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів.
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