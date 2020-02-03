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3 лютого • оновлено в 22:16
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"Щоб песик не загубився!" "Укрзалізниця" розсмішила мережу новою послугою для пасажирів

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"Укрзалізниця" вводить нову послугу для пасажирів – доставку ручної поклажі до і з поїзда.

Як повідомив в Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій, вже з 3 лютого послуга буде надаватися в пілотному режимі в трьох потягах: № 79/80 Дніпро - Київ - Дніпро, № 92/91 Львів - Київ - Львів, № 63/64 Харків - Київ - Харків.

"Пасажирам пропонують доставку багажу з вокзалу до вокзалу або адресно – від дверей до дверей. Замовлення адресної доставки передбачає, що кур'єр сам забере поклажу і доставить по кінцевій адресі. Вартість послуги складе 200 грн, якщо доставка буде здійснюватися від вокзалу до вокзалу, і 350 грн, якщо від дверей до дверей", – сказано в повідомленні.

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Він зазначив, що послуга надається за бажанням пасажира, який має проїзний документ і здійснює поїздку від станції початкового відправлення до кінцевої станції прибуття поїзда.

Допускається до перевезення ручна поклажа пасажира вагою до 36 кг включно.

При цьому Криклій вирішив привернути увагу до новини, опублікувавши вірш про собачку. Ймовірно, таким чином він вирішив приєднатися до флешмобу, який розгорівся в мережі після пропозиції нардепа від "Слуги народу" платити собаками за комуналку:

"Пані здавала в багаж

Валізу, диван, саквояж,

Картинку, торбинку, авоську

Й маленького песика Моську ".

Міністр зазначив, що послугу вводять для того, "щоб собачка не загубилася".

У мережі бурхливо відреагували на такий жарт: "Собачка! Знову собачка!" "Обережніше з собачкою, я б його зараз в багаж просто так не здавав", "Кур'єр сам собакою розрахується за газ?"

"Щоб песик не загубився!" "Укрзалізниця" розсмішила мережу новою послугою для пасажирів
"Щоб песик не загубився!" "Укрзалізниця" розсмішила мережу новою послугою для пасажирів
"Щоб песик не загубився!" "Укрзалізниця" розсмішила мережу новою послугою для пасажирів
"Щоб песик не загубився!" "Укрзалізниця" розсмішила мережу новою послугою для пасажирів

Укрзалізниця

Укрзалізниця

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно: раніше глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов був звільнений, однак з'ясувалося, що він отримає чималу компенсацію.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
гиперлуп криклий не асилил. потенциала хватило - только чемоданы таскать
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Глущенко Александр, цырк уехал клоуны остались
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Andria Viktor
Andria Viktor
Рост на лицо,ржавые вагоны,но груз за бабло доставим к порогу.да за 200 гр.воробья в поле можно загонять.
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Фадеев Макс
Фадеев Макс
Andria Viktor, у нас пользуются маршрутками ака Спринтер :-)) + на Западную Украину пускают поезда намммного лучше чем в Россию :-))
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