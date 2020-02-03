"Щоб песик не загубився!" "Укрзалізниця" розсмішила мережу новою послугою для пасажирів

"Укрзалізниця" вводить нову послугу для пасажирів – доставку ручної поклажі до і з поїзда.

Як повідомив в Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій, вже з 3 лютого послуга буде надаватися в пілотному режимі в трьох потягах: № 79/80 Дніпро - Київ - Дніпро, № 92/91 Львів - Київ - Львів, № 63/64 Харків - Київ - Харків.

"Пасажирам пропонують доставку багажу з вокзалу до вокзалу або адресно – від дверей до дверей. Замовлення адресної доставки передбачає, що кур'єр сам забере поклажу і доставить по кінцевій адресі. Вартість послуги складе 200 грн, якщо доставка буде здійснюватися від вокзалу до вокзалу, і 350 грн, якщо від дверей до дверей", – сказано в повідомленні.

Він зазначив, що послуга надається за бажанням пасажира, який має проїзний документ і здійснює поїздку від станції початкового відправлення до кінцевої станції прибуття поїзда.

Допускається до перевезення ручна поклажа пасажира вагою до 36 кг включно.

При цьому Криклій вирішив привернути увагу до новини, опублікувавши вірш про собачку. Ймовірно, таким чином він вирішив приєднатися до флешмобу, який розгорівся в мережі після пропозиції нардепа від "Слуги народу" платити собаками за комуналку:

"Пані здавала в багаж

Валізу, диван, саквояж,

Картинку, торбинку, авоську

Й маленького песика Моську ".

Міністр зазначив, що послугу вводять для того, "щоб собачка не загубилася".

У мережі бурхливо відреагували на такий жарт: "Собачка! Знову собачка!" "Обережніше з собачкою, я б його зараз в багаж просто так не здавав", "Кур'єр сам собакою розрахується за газ?"

Укрзалізниця

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно: раніше глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов був звільнений, однак з'ясувалося, що він отримає чималу компенсацію.

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