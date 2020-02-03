"Укрзалізниця" почне доставляти багаж пасажирів: скільки коштуватиме

"Укразалізніця" запровадила нову послугу – доставку багажу пасажирів до поїзда і з нього.

Новинка почала працювати з 3 лютого. Допускається до перевезення ручна поклажа пасажира вагою до 36 кг включно. Про це повідомили у прес-службі компанії. Там розраховують, що вона особливо корисною буде для сімей з дітьми, людей похилого віку, які подорожують самостійно, а також для людей з інвалідністю.

"Укрзалізниця"

Так, залізничники відпрацюють механізм надання послуги на вокзалах Київ-Пасажирський, Дніпро, Львів, Харків-Пасажирський та в поїздах № 79/80 Дніпро - Київ - Дніпро, № 92/91 Львів - Київ - Львів, № 63/64 Харків - Київ - Харків.

"Пасажирам пропонуватиметься доставка ручної поклажі з вокзалу до вокзалу або адресна – від дверей до дверей. Замовлення адресної доставки передбачає, що кур’єр сам забере поклажу та доставить за кінцевою адресою. Вартість послуги становитиме 200 грн, якщо доставка здійснюватиметься від вокзалу до вокзалу, та 350 грн, якщо від дверей до дверей", – повідомили в "Укрзалізниці".

Щоправда, у послуги є істотні обмеження. Скористатися нею зможуть лише ті пасажири, які їдуть від станції початкового відправлення до кінцевої станції прибуття поїзда.

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця"

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно:

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